Prezentă la evenimentul de lansare a Excelllence Car, noul dealer Volvo din Romania, iubita lui Alex Velea a mărturisit că-i place tare mult să conducă. Preferă mașinilie spațioase, doar că, de ani buni, ea nu s-a mai urcat la volan. Motivul pentru care nu are voie să mai conducă are legătură cu faptul că nu și-a schimbat carnetul obținut peste Ocean.

“Mi-am luat carnetul de la 16 ani, în America. Am venit în România, am vrut să-mi schimb carnetul, nu a funcționat. Nu am voie să conduc”, a declarat ea pentru Libertatea.