„Eu nu am plecat din PSD. Am fost exclus de colegii mei din Pro România pentru ceva ce cred am făcut bine, dacă mă întrebaţi şi azi, şi anume ne-am opus lui Liviu Dragnea în faimosul scandal cu Sorin Grindeanu. Între timp, PSD, nu oficial, dar într-un fel, şi-a mai recunoscut din greşeală. În primul rând, luându-l pe Sorin Grindeanu înapoi. Suntem social-democraţi. Mai departe, însă, chestiunile de partid, e mai greu pentru PSD să spună «Măi, chiar am greşit atunci când v-am dat afară. Asta e. Aşa era vremea lui Dragnea». Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi”, a declarat Victor Ponta, potrivit news.ro.

Întrebat dacă ar fi pregătit să revină în PSD, în cazul în care partidul condus de Marcel Ciolacu şi-ar recunoaşte greşeala, Victor Ponta nu a respins această posibilitate: „Dar nu depinde doar de mine şi de Ciolacu”. „Dacă va exista o discuţie, o purtăm cu toată deschidere”, a adăugat Ponta.

Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu în domeniul relațiilor economice internaționale. Decizia a fost publicată vineri, 18 august, în Monitorul Oficial. Liderul partidului PRO România nu va fi plătit pentru această funcție.

Victor Ponta a fost preşedintele PSD în perioada 2010-2015 şi co-preşedinte al USL împreună cu Crin Antonescu. El a fost premier în perioada mai 2012-noiembrie 2015. El a demisionat în urma incendiului de la clubul bucureștean Colectiv.

În iunie 2017, Ponta a fost exclus din PSD, după ce partidul condus atunci de Liviu Dragnea i-a retras sprijinul politic premierului de la acea dată, Sorin Grindeanu, care a refuzat să demisioneze şi l-a numit pe Victor Ponta şef al Secretariatului General al Guvernului. Un an mai târziu, Ponta a înfiinţat partidul Pro România în care s-au înscris mai mulţi social-democraţi nemulţumiţi de felul în care a condus Liviu Dragnea PSD.

