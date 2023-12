Daciana Sârbu, fiica politicianului Ilie Sârbu, a fost implicată în politică timp de 22 de ani, ocupând funcții de deputat și europarlamentar în trei mandate consecutive. În anul 2019, a luat decizia de a se retrage din viața politică pentru a se dedica afacerilor private și a se concentra asupra propriei afaceri de produse de patiserie.

Daciana Sârbu: „Este și despre momente dificile, dar este și despre momente frumoase”

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, Daciana Sârbu a făcut dezvăluiri atât despre viața ei personală, cât și despre carieră. E căsătorită din anul 2006 cu Victor Ponta, cununia lor civilă având loc în China. De-a lungul mariajului lor, cei doi nu au trăit numai momente fericite, ci au traversat și perioade dificile.

Întrebată de Denise Rifai dacă a simțit vreodată să divorțeze de soțul acesteia, Daciana Sârbu a mărturisit că, deși a trecut „prin iad” din cauza unor probleme, mereu a fost alături de soțul ei, în toate momentele dificile. „Evident că în 17 ani au fost multe momente și momente în care am obosit, fie pe rând, fie în același timp, dar, cum vă spuneam la un moment dat, nu ne-am abandonat și cred că e suficient să spun asta.

Recomandări Americanii au convins Austria să ofere României și Bulgariei aderarea la „Air-Schengen”, scrie ziarul austriac Der Standard: „Este un important aliat al SUA în Europa de Est”

Este și despre momente dificile, dar este și despre momente frumoase care cumva le acoperă pe cele grele și îți dai seama că poate cele grele te ajută și să-l înțelegi pe celălalt”, a explicat Daciana Sârbu, conform kanald.ro.

Și a continuat: „Am avut sentimentul că trec prin iad la un moment dat. Poate momentul demisiei (n.r. – demisia lui Victor Ponta din PSD în 2017) și, o spun cu sinceritate, a fost un moment în care l-am admirat și mai mult. Pe cât de dificil a fost, pe atât de plin de semnificație a fost. L-am admirat că a avut curajul să facă acest gest”.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat o fetiță acum 3 ani

În urmă cu trei ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta, soțul acesteia, luau decizia de a adopta o fetiță, pe micuța Maria, în vârstă atunci de șase ani. Cei doi mai au împreună pe fiica lor, Irina, iar Victor Ponta este și tatăl unui băiat dintr-o căsnicie anterioară. Maria a venit în familia lor din centrul de plasament, iar adaptarea nu a fost ușoară.

A fost nevoie de multă înțelegere pentru ca Maria să își găsească liniștea și bucuria în noua sa viață. „Noi am pornit pe acest drum asumându-ne că ne vom trăi alături de ea toate traumele prin care a trecut și așa se creează legătura. (…)

Recomandări Elena Stancu și Cosmin Bumbuț, de la Teleleu: „Plecăm de la Libertatea pentru că ziarul nu mai garantează libertatea jurnaliștilor”

Adaptarea este foarte grea de ambele părți, pentru că nu te aștepți la atâta furie, la atâta durere și nici nu te aștepți să oglindească în tine lucruri pe care, nu știu, ori nu le știai, ori n-ai vrut să le vezi și acum, iată, se pun pe masă, toți își pun suferințele și le tratăm împreună”, spune Daciana Sârbu în cadrul interviului realizat de Denise Rifai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Pe tot acest parcurs al „așezării” în noua configurație de familie, Daciana Sârbu spune că a învățat ceva esențial de la fiica sa adoptivă. „Maria a scos din mine frici foarte multe. Frica aceea că nu pot fi o mamă bună. Și, da, au fost momente când am simțit că nu pot fi o mamă bună. Și le-am depășit împreună cu ea și cu cei din familie, bineînțeles, că am fost o echipă încă de la început (….) E o lecție pe care am primit-o de la Maria că lucrurile nu se întâmplă cât de repede vrei tu”, adaugă Daciana Sârbu.

Urmărește-ne pe Google News