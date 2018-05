Un băiat de 12 ani a fost violat de un om al străzii. Copilul a fost siluit într-o rulotă parcată pe o stradă din București de un individ în vârstă de 26 de ani pe care îl găzduise în locuința lui provizorie. Marius Ene a fost prins la scurt timp după comiterea abuzului sexual, iar acum este arestat pentru 30 de zile.

Viața aspră pe care o trăia alături de părinții săi l-a făcut pe un copil de numai 12 ani să-și găsească refugiul pe stradă, printre boschetari. Băiatul s-a aciuat într-o rulotă parcată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, ”dormitor” pe care proprietarul îl vizita destul de rar. Necazul a făcut ca, zilele trecute, drumurile copilului de 12 ani să i se intersecteze cu ale lui Ene, un personaj fără adăpost. De la cele câteva vorbe schimbate în stradă, cei doi au ajuns să împartă, cel puțin pentru o noapte, rulota care-i ținea drept adăpost copilului.

Băiețelul violat va fi consiliat psihologic

De cum s-a văzut în rulotă, Ene și-a schimbat brusc comportamentul și s-a năpustit asupra bietului băiat pe care, sub amenințare, l-a violat. După consumarea abuzului sexual, violatorul-pedofil și-a abandonat victima și a fugit. Cu ajutorul descrierii făcute de copilul care a reclamat violul, polițiștii bucureșteni l-au identificat rapid pe individ. După audieri, Ene a fost reținut pentru 24 de ore și mai apoi arestat pentru 30 de zile sub acuzațiile de lipsire de libertate și viol. Bietul băiețel violat a fost internat într-un spital din Capitală unde medicii îl țin sub observație strictă. În plus, este foarte probabil ca puștiul să intre într-un program de consiliere psihologică.