Bărbatul care a impresionat-o pe Teo Trandafir

În prezent, de profesie tehnician radiolog, fost asistent medical generalist, concurentul Angel Feraru face o declarație emotionantă în fața lui Teo Trandafir, atunci când dezvăluie motivul care l-a determinat să aleagă actuala profesie.

Lucram într-o clinică de Chirurgie plastică, ajutam lumea, dar erau situații când oamenii apelau la ajutorul de specialitate doar pentru confortul psihic, nu tratam, practic, afecțiuni. Am simțit nevoia să ajut oamenii mai mult, să fiu mai eficient, și acum lucrez într-o clinica, la radioterapie, unde sunt asistent medical de radiologie și operator la radioterapie. Lucram foarte mult cu oamenii bolnavi de cancer. Am simtit să fac acest lucru in memoria tatalui meu care a murit de cancer', marturisește Angel.

N-aș fi crezut niciodată ca un om, atât de pozitiv, de vesel, este extrem de emotiv, de fapt. Ești un pachet de emoții fantastice! În meseria ta, n-ai fi cine ești, daca n-ai fi așa cum ești', spune Teo.

