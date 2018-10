Campionul mondial WWE, Roman Reigns, a dezvăluit că are leucemie de 12 ani

Roman a fost forțat să renunțe la centura de aur în fața a mii de participanți, iar milioane de oameni se uitau la televizor. Se lupta cu lacrimi în timp ce spunea: „Și am trăit cu leucemie timp de 11 ani. Și, din păcate, a recidivat. Și pentru că leucemia s-a întors, nu pot îndeplini acest rol. Nu pot fi campionul de luptă și trebuie să renunț la Campionatul Universal WWE”, a spus jucătorul cu lacrimi ]n ochi.

Mulțimea care a participat la Centrul Donuts Dunkin din Providence, Rhode Island a fost în mod evident uimită, mai ales că toți prezenți strigau: „Mulțumesc Roman”, după prestația uimitoare din ring . Reigns a spus că a fost diagnosticat inițial cu cancerul țesuturilor care formează sânge după colegiu, la vârsta de 22 de ani. La scurt timp după discursul său emoțional, Reigns a părăsit Titlul Universal. Roman a fost programat să se confrunte cu Braun Strowman și Brock Lesnar într-un meci cu trei căi pentru campionatul de la controversatul eveniment Crown Jewel din Arabia Saudită din 2 noiembrie.

Cine este Roman Reigns

Leati Joseph „Joe” Anoa’i, născut pe 25 mai din 1985 în Pensacola, Florida, cunoscut mai ales sub numele său de ring Roman Reigns , este un fost jucător de fotbal american , și wrestler profesionist american de rădăcină Samoană. În prezent lucrează pentru WWE în brandul RAW. Printre realizările sale ca luptător se află 3 Campionate Mondiale, de 3 ori Campion Mondial la Categoria Grea WWE. De asemenea, un titlu de Campion în Perechi al WWE alături de Seth Rollins, un titlu de campion al Statelor Unite și un titlu de Campion în Perechi al FCW , împreună cu Mike Dalton în teritoriul de dezvoltare al WWE, Florida Championship Wrestling. Acesta a fost, de asemenea, câștigător al ediției Royal Rumble din anul 2015, și are recordul de eliminări în ediția din anul 2014. Anoa’i a fost un membru al echipei The Shield, împreună cu Seth Rollins și Dean Ambrose , între 2012 și 2014, cu un pas uimitor unde a pierdut doar de opt ori. În doar 3 ani și jumătate, Anoa’i a fost de trei ori evenimentul principal la WrestleMania, la WrestleMania 31, WrestleMania 32 și WrestleMania 33.

