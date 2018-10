Balaci a fost la un chef în oraș și a stat până la ora 4 dimineața. S-a trezit puțin după ora 9.00 și s-a simțit rău. El a pus mâna pe telefon și a sunat o doctoriță, prietenă de familie. Ei i-a spus ultimele cuvinte.

„Cioroianco, nu pot să respir, nu mă simt bine”

„Nu am crezut când am fost sunat şi mi-au spus… Ultima dată am vorbit vineri cu el. Am fost împreună, am făcut o masă cu prieteni, cu el. Am stat împreună 5-6 ore. Ilie nu avea probleme, eu mă plângeam că iau pastile”, a spus Cârţu, la Antena 3.

„Prietenii mei erau lângă cei de la SMURD. El a simţit ceva. I-a dat telefon unei prietene, soţiei lui Cioroianu, care e medic orelist, şi i-a spus: Cioroianco nu pot să respir, nu mă simt bine. Apoi a căzut şi au sunat ambulanţa. Mama lui era acolo, ea a sunat la ambulanţă”.

Mesajul soției

Dana Balaci, soția marelui dispărut, a rostit doar câteva cuvinte. „Atât de mult a iubit Craiova, încât a venit să moară aici”, a spus aceasta.

Ilie Balaci a trecut prin Craiova pentru meci, iar acolo a stat la mama lui, în brațele căreia a și murit.

