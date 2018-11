Libertatea a verificat ce avere are liderul PSD Nicolae Bădălău. Potrivit ultimei declaraţii de avere, acesta are 4 terenuri intravilane, în Ogrezeni, Bucureşti şi Bolintin Vale, precum şi un teren agricol.

În plus, acesta are o casă de vacanţă, în Ogrezeni, de peste 400 de mp şi casa de locuit din Bolintin Vale, care are o suprafaţă de 863 de mp şi pe care a construit-o în 2003.

Bădălău are bijuterii şi tablouri de zeci de mii de euro

Senatorul PSD mai declară că are bijuterii de 25.000 de euro şi tablouri care valorează 12.000 de euro. În plus, acesta are o motocicletă Yamaha.

Bădălău a câştigat, la Senat, 146.242 de lei, în ultimul an fiscal. Iar soţia sa, Bădălău Rodica, care este cadru didactic, a avut un venit anual de 32.844 lei.

Niculae Bădălău este membru al PSD din anul 1991.

El și-a început activitatea politică în anul 1991 în organizația PSD din localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu, unde a deținut funcția de președinte până în anul 2001, când a devenit vicepreședinte al organizației județene a PSD, iar din anul 2004 a devenit președinte al organizației județene a PSD.

În perioada 2001-2003 a fost subprefect de Giurgiu, iar în perioada 2003-2004 a deținut funcția de prefect al județului. În perioada 2004-2008 a fost deputat PSD, iar în perioada 2012-2016 a fost senator PSD.

În anul 2009 a fost în atenția ANI, care a sesizat DIICOT cu privire la suspiciunea de spălare de bani și fals în declarații, dar acuzațiile nu au fost dovedite. Niculae Bădălău a spus că a știut să facă în acea perioadă „un pas înapoi în politică și din viața publică” pentru ca apoi, din anul 2011, să revină în fruntea organizației județene a PSD Giurgiu, potrivit Agerpres.

Iniţial, Nicolae Bădălău a fost unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, în interiorul PSD, alături de Gabriela Firea, Paul Stănescu şi Marian Neacşu. La Comitetul Executiv Naţional în care s-a votat susţinerea pentru Dragnea, acesta şi-a retras semnătura de pe document.

După ce s-a împăcat cu şeful PSD, Nicolae Bădălău ar putea să intre în Guvern pe postul de vicepremier, în locul lui Viorel Ştefan.

