Până în acest moment, potrivit unor surse din partid, Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, ar putea să treacă la şefia Ministerului Dezvoltării Reginale, un minister important din perspectiva fondurilor alocate administraţiilor locale. Paul Stănescu, actualul ministru pe acest portofoliu, a pierdut susţinerea partidului şi va fi remaniat, după ce s-a poziţionat împotriva preşedintelui PSD Liviu Dragnea.

La Ministerul Muncii ar urma să vină Adrian Solomon, preşedintele comisiei de muncă din Camera Deputaţilor. Social-democraţii au nevoie de o persoană cu experienţă, pentru a putea gestiona aplicarea legii pensiilor.

Nicolae Bădălău, un critic al lui Liviu Dragnea, care s-a împăcat cu şeful PSD după şedina CExN, unde şi-a retras semnătura de pe documentul puciştilor întră în Guvern pe postul de vicepremier, în locul lui Viorel Ştefan.

Şi ministrul Transporturilor este vizat de remaniere. În locul lui Lucian Şova ar putea să vină vicepreşedintele comisiei de Transporturi din Camera Deputaţilor, Sorin Bota.

Decizia finală privind remanierea urmează să se ia în şedinţa Comitetului Executiv Naţional de săptămâna viitoare.

Printre miniştrii vizaţi de remaniere se află şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Social-democraţii au şi un înlocuitor pentru el: fostul preşedinte al comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolicea, un apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea.



Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că ministrul justiţiei, Tudorel Toader, se bucură în continuare de susţinere din partea sa şi a partidului pe care îl conduce.



Eu am făcut o declaraţie publică, cu puţin timp în urmă, când am declarat fără echivoc că ministrul Toader se bucură de susţinerea noastră, că este un ministru foarte bun, că are performanţă, că a dus nivelul de prestanţă al funcţiei undeva sus cum nu a mai fost în ultimii ani, că a arătat curaj, determinare, pricepere profesională serioasă. Nu ştiu de unde a apărut această informaţie (n.r. – că nu mai este susţinut de Tăriceanu) şi o dezmint categoric', a spus Tăriceanu la Digi TV, potrivit Agerpres.

