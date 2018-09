Cel mai mare lot de autostradă în construcție face parte din viitoarea autostradă Sebeş-Turda, care ar urma să aibă 70 de kilometri lungime şi trebuia să fie gata încă din 2016. Aceasta urmează să-i ajute pe șoferi să evite zone foarte aglomerate de pe DN1. La începutul acestei luni, pe tronsonul cuprins între Pârâul Iovului și Aiud, lucrările au început să avanseze.

De la Oiejdea până aproape de nodul rutier Teiuş se lucrează la terasamente, pe mai multe porțiuni fiind deja turnat balast stabilizat, scrie ziarulunirea.ro. Lucrările sunt estimate la aproximativ 250 de milioane de lei.

Una dintre problemele care dau bătăi de cap antreprenorului Aktor o reprezintă supratraversarea căii ferate din apropierea viitorului nod rutier de la Teiuș, unde structurile cam bat pasul pe loc. De asemenea, dincolo de viitorul nod rutier, pânza freatică este foarte ridicată, acolo aflându-se adevărate mini-lacuri.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 km şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi. Primul lot se întinde pe 17 km, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 km şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda. Loturile 3 şi 4, de la Turda la Aiud, au fost deschide circulaţiei rutiere în această vară.