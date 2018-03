Cel mai mare proiect de investiții din județul Ilfov riscă să rămână fără fonduri. 22 de comune și orașe sunt afectate

Cel mai mare proiect de investiții din Ilfov riscă să rămână fără fonduri. Este vorba de bani europeni în valoare de 340 de milioane de euro care nu pot fi accesați din cauza că proiectul nu primește undă verde de la Ministerul Fondurilor Europene.

Consiliul Județean Ilfov a înaintat astăzi, 14 martie 2018, Ministerului Fondurilor Europene contestația în procedură prealabilă acționării în judecată. „Din 2014, de când am pregătit master-planul pentru perioada 2014-2020, așteptăm acceptul pentru depunerea documentației pentru accesarea fondurilor europene. Am făcut deja 8 revizii, la cererea Ministerului Fondurilor Europene ca urmare a propunerilor JASPERS (entitatea Comisiei Europene care are atribuții în evaluarea și pregătirea proiectelor de infrastructură). Am vorbit și cu doamna ministru Rovana Plumb și i-am cerut să urgenteze procesul administrativ. Nu voi sta cu mâinile în sân să văd cum Ilfovul ar putea fi privat de 340 de milioane de euro, care reprezintă valoarea celui mai mare proiect de investiții din județul nostru. Peste 210. 000 de ilfoveni așteaptă ca noi să luptăm pentru dreptul lor de a trăi în condiții civilizate”, a declarat Marian Petrache (foto), președinte Consiliul Județean Ilfov. Prin contestația în procedură prealabilă acționării în judecată Consiliul Județean Ilfov a cerut:

Emiterea de urgență a notei de aprobare a finanțării în conformitate cu prevederile pct. 4.1.2 din „Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată.”

Transmiterea de urgență a notificării pentru proiectul major către Comisia Europeană.

“Facem precizarea că în conformitate cu dispozițiile art. 4 lit. c din HG 398/2015, Ministerul Fondurilor Europene este Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). În această calitate, Ministerul Fondurilor Europene este singurul responsabil pentru procesul de evaluare, după cum rezultă din prevederile articolului 125 alin. 3 din Regulamentul Uniunii Europene 1303/2013”, transmite Consiliul Județean Ilfov într-un comunicat de presă.

Peste 340 de milioane de euro pentru apă și canalizare

Valoarea investițiilor propuse prin noul proiect este de 342, 8 milioane de euro (conform studiului de fezabilitate). INDICATORII principali de program preconizați:

– Distribuția apei – 208.813 locuitori

– Epurare ape uzate – 161.508 persoane

– 22 de comune și orașe din județul Ilfov: Măgurele, Pantelimon, Jilava, Mogoșoaia, Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domnești, Ciorogârla, Afumați, Balotești, Brănești, Cernica, Ciolpani, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș, Petrăchioaia, Tunari.

Consiliul Județean Ilfov a mai realizat un proiect cu fonduri nerambursabile de circa 80 de milioane de euro, care a rezolvat problema apei pentru aproape 60.000 de ilfoveni și problema canalizării și a epurării apelor uzate pentru 65.500 de persoane.

În perioada 2011 – 2015, Operatorul Regional Apă Ilfov (SC APĂ CANAL ILFOV SA) a implementat proiectul de investiții Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Ilfov, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU.

Faza 1: Valoarea totală inițială a Contractului de Finanțare a fost de 76,4 milioane de Euro (fără TVA). Structura finanțării: 90,73% fonduri nerambursabile. Beneficiarii direcți sunt cetățenii reprezentați din 8 administrații publice locale: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Cernica și Brănești.

Faza 2: Valoarea totală a proiectului fazat, finanțat în cadrul programului, este de 3,7 milioane de Euro (fără TVA), având aceeași structură de finanțare ca și proiectul major: 90,73% fonduri nerambursabile. Acest proiect va fi finalizat la data de 30.06.2018.

Nu ar fi prima dată când statul nu e în stare să folosească banii de la UE. România a pierdut un credit de 465 de milioane de euro pentru metrou, contractat de la Banca Europeană de Investiții (BEI), arată raportul Curții de Conturi pe anul 2016, ultimul disponibil. Banii trebuiau folosiți pentru Magistrala 5, pe tronsonul Universitate – Pantelimon, dar au fost pierduți dintr-un motiv absurd: statul nu a folosit banii.

CITEȘTE ȘI: