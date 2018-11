Ronaldo și Georgiana locuiesc în Italia și au împreună o fetiță de un an, Alana Martina. O sursă a declarat pentru ziarul portughez că fotbalistul a cerut-o de nevastă pe iubita lui și că nunta va avea loc curând.

Georgiana i-a fost alături jucătorului lui Juventus acuzat că a violat o femeie acum 9 ani într-un hotel Las Vegas. Tânăra îl ajută pe Cristiano Ronaldo și la creșterea celor trei copii pe care starul îi are dinainte ca ei doi să fie împreună.

Cristiano Ronaldo set to marry after proposing to partner Georgina Rodriguez https://t.co/NXY3J3Lfaz pic.twitter.com/tvTVUktid7

— Cleansheet (@Cleansheet) 15 noiembrie 2018