De ce nu poartă șoferul Cătălin Botezatu centrura de siguranță. „Dacă reușesc să găsesc înțelegere este bine, dacă nu suport sancțiunile”

Șoferul Cătălin Botezatu nu conduce cu centura de siguranță, însă are un motiv serios pentru care nu face acest lucru, după cum a mărturisit într-un interviu pe care l-a acordat pentru publicația Auto Test Magazin.

„Am luat câteva amenzi pentru că nu am purtat centura de siguranță. În ultima perioadă chiar nu pot să o port: sufăr de o oarecare claustrofobie, din cauza celor cinci stenturi pe care le am la inimă, și uneori simt că mă sufoc. Conduc de aproape 33 de ani, dar nu am avut niciun accident serios. Dacă sunt oprit respect poliția, știu să-mi cer scuze și să-mi recunosc greșelile. Dacă reușesc să găsesc înțelegere este bine, dacă nu… suport sancțiunile”, a explicat designerul Cătălin Botezatu.

Întrebat ce fel de șofer este, Cătălin Botezatu a răspuns:

„Nu apăs prea tare pedala de accelerație, conduc prudent, nici măcar când eram mai tânăr nu am mers cu viteză. Viața este cea mai importantă. Atât a mea, dar și a celor pe care îi întâlnesc în călătoriile mele. Nu fac figuri în trafic, mi se par gratuite și foarte periculoase, iar teribilismul acestei generații este un lucru care mă face să vărs. Indiferent ce mașină ai, trebuie să ai grijă de viața celor din trafic„.

Cătălin Botezatu s-a născut pe 3 decembrie 1966 la Alexandria şi este unul dintre cei mai cunoscuţi creatori de modă de la noi din ţară, având prezentări atât în România cât şi peste hotare. Cătălin Botezatu şi-a început cariera în 1984, ca manechin, lucrând prima dată cu Zina Dumitrescu. În 1985 a absolvit cursurile unei case de modă bucureştene, obţinând dreptul să participe la defilări în afara ţării, iar câteva luni mai târziu a obţinut titlul de cel mai bun manechin al anului în Europa’, în cadrul unei competiţii care a avut loc la Frankfurt. După ce a absolvit cursurile Institutului European de Modă din Milano, Cătălin Botezatu şi-a deschis prima casă de modă, în 1996. Cătălin Botezatu a apărut, de-a lungul anilor, la numeroase emisiuni de televiziune. Cel mai recent proiect al său este show-ul „Bravo, ai stil”, de la Kanal D.

