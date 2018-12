Cazul s-a rezolvat abia după 7 medici contactați, la 7 spitale diferite!

„Stimate coleg, vă rog să aveți amabilitatea de a elibera doamnei X, 65 ani, pe care ați operat-o în iulie 2015, un bilet detaliat privind intervenția chirurgicală pe care ați efectuat-o întrucât nu putem efectua analizele uzuale de screening, Pap. test, ex. bacteriologic al secreției vaginale, ADN HPV și inspecția simplă a colului uterin. La tușeul vaginal efectual cu deosebită dificultate (abia intră inelarul) se palpează un inel circular (la ½ medie a vaginului) de fire??? neresorbabile? la fel posterior. Nu îndrăznesc să intru în sala de operație să desfac ce a efectuat alt coleg fără să cunosc detalii. Vă mulțumesc, cu stimă”

– Doctor Doinița Gache de la centrul ISIS, către Gheorghe Ștefan, directorul medical al Spitalului Militar din Constanța, 16 martie 2016

De Mirela Neag, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Câtă umilință, durere și amânare trebuie să îndure o femeie ca să ajungă să povestească răni ce țin de intimitatea sa?!

„Ceea ce urmează să descriu nu vine din răutate, însă datorez comunității și mie însămi ca situația să fie făcută publică. Deși nu mi-e deloc ușor, prin publicarea acestei atenționări a medicului sper să se rezolve ceva. Dacă nimeni nu scrie sau nu reclamă, atunci nimic nu se va schimba în sistemul nostru sanitar!”, spune I.

Ce dorește pacienta care a contactat Libertatea?

„Vreau să contribui la corectarea unui medic chirurg, Gheorghe Ștefan, de la Spitalul Militar din Constanța, care a operat la repezeală și grabă, fără a ține cont că pacientul este și el om. Din greșeala medicului, am trecut prin multă suferință”.

Ce punte traversează o femeie înainte să decidă să mărturisească motivul pentru care nu mai poate face dragoste?

Prin ce trece astfel încât să spună celor din jur, care o vor recunoaște cu ușurință, dar și străinilor care n-o identifică, însă o pot judeca, că, în urma unei operații, a ajuns să nu mai poată avea o viață normală?!

Prin următoarele a trebuit să treacă.

Un medic cu o listă lungă de plângeri de la pacienți

În iulie 2015, I. se operează de ruptură de perineu la doctorul Gheorghe Ștefan, actualul director medical al Spitalului Militar Constanța.

Medicul are o colecție de situații rar întâlnite în medicină.

Libertatea a relatat câteva din ele: o pacientă cu două foarfeci uitate în abdomen și găsite la ecografie! Sau o altă pacientă, care și-a pierdut rinichiul, infectat în urma operației aceluiași medic, Gheorghe Ștefan.

În al treilea caz, medicul a pierdut în instanță, după ce o femeie l-a acuzat că s-a infectat din cauza unui grupuscul de ațe de operație rămase în organism, depistate și ele la ecografie!

Povestea lui I. este cel de-al patrulea caz.

7 medici și 7 clinici ca să dezlege o singură operație!

După operația de perineu, I. se externează, pe 14 iulie 2015.

„Mersesem să mă operez pentru că aveam pierderi de urină, dar acum urinam mult mai des!”, spune ea.

Cusătura mult prea strânsă în zona vaginului îi provoacă mai întâi doar disconfort, apoi durere și o aduce în imposibilitatea de a avea viață sexuală.

E consultată la ȘAPTE clinici și spitale în următorii trei ani și jumătate.

Libertatea a consultat documentele medicale care atestă pelerinajul nesiguranței sale!

Femeia află că i-au fost uitate și ațe groase după operație, ațe care i-au provocat mai multe infecții, dintre care una cu bacteria intraspitalicească Proteus.

Mai mult, la clinica Ponderas i se transmite că „explorarea cu sondă ecografică nu se poate efectua corespunzător ca urmare a modificării calibrului vaginal postintervențional”.

Medici de la diferite spitale și clinici, de stat sau private, sunt șocați de ceea ce descoperă, treptat, în cazul ei.

„Nu îndrăznesc să intru în sala de operații fără să cunosc detalii”

Pe 15 aprilie 2016, la 9 luni de la operația doctorului Gheorghe Ștefan, I. ajunge la clinica ISIS.

„M-am dus la doctorița Doinița Gache, care venea de la București. Pur și simplu nu m-a putut consulta. M-a trimis la doctorul Ștefan să-mi scoată ațele”, povestește pacienta.

Într-o notiță scrisă a doctoriței Gache către Gheorghe Ștefan, ea îi scrie că are nevoie de „un bilet detaliat al intervenției chirurgicale”.

Pentru că bolnavei nu i se pot face analize!

Nici inelarul doctoriței nu intră din cauza cusăturii strâmte din zona vaginală!

Se simt fire neresorbite de la operație, spune doctorița.

„Nu îndrăznesc să intru în sala de operație să desfac ce a efectuat alt coleg fără să cunosc detalii”, încheie ea apelul către chirurgul Gheorghe Ștefan.

Pacienta merge la chirurg și, pe 16 martie 2016, acesta îi scoate ațele. „Mi-a scos pe viu două bucăți de ațe destul de lungi”, spune femeia.

Nu trecuse cumpăna.

Peste toate, infecția nosocomială

Au apărut simptome ciudate, nespecifice unei operații.

„În toată această perioadă am avut dureri mari în spate, lombar dreapta, am gândit că ar fi de la coloană, dar am fost la Constanța, la medicul urolog Raluca Zica, la clinica Medstar 2000, și mi-a recomandat să fac analize la urină”.

E infecție!

„M-am dus cu rezultatele și mi-a spus că am infecție cu Proteus, care se ia doar din spital. La ECO mi-au ieșit două abcese în rinichiul drept, mi-a dat tratament de urgență conform antibiogramei și m-am vindecat la timp”, își amintește I.

E obosită.

„Am făcut drumuri la doctori specializați în ginecologie și urologie, cheltuieli pentru consultații și investigații, drumuri și deplasări la București, la Spitalul Militar și Regina Maria / Ponderas, după ce am epuizat căutarea fără rezultat în Constanța”.

Alege să se opereze din nou.

Ultima operație, acum o lună

„În data de 11 noiembrie 2018 am plecat din Constanța către Arad cu trenul, am ajuns în Ungaria, la Szeged. Pe 15 noiembrie m-am internat și am fost operată de dr. Fekete Zoltan, am stat o noapte la spital și pe 16 mi-am făcut externarea”, spune I.

„S-a creat în interiorul meu o ruptură, o traumă psihică, au apărut frustrări colaterale, stări de nervozitate, agitație, depresie, lipsa somnului, scăderea nivelului de energie, discuții în familie, te simți inutil”.

Concluzia ei? „Te simți inutil”.

Dorința? „Vreau să contribui la corectarea unui medic chirurg”.

Nu vrea să se răzbune, nu vrea să facă rău, ar vrea ca un medic să se corecteze.

„Știți, când ieși din spital, nu te gândești înapoi, simți nevoia să uiți, să lași lucrurile în spate. Dar, pe mine, ele m-au ajuns din urmă și mă gândesc că alții sunt în aceeași situație, nu vreau să se simtă singuri”, spune I.

Întrebările Libertății către Spitalul Militar din Constanța și către medic au rămas, și pe acest caz, fără răspuns.

Naum Ciomu, chirurgul care a tăiat în bucăți organul genital al unui pacient

Cel mai cunoscut caz al unui chirurg care a mutilat sexual un pacient este cel al doctorului Ciomu.

Pe 13 iulie 2004, medicul primar chirurg urolog Naum Ciomu de la Spitalul Panduri a intrat în sala de operații pentru o intervenție obișnuită și a terminat prin a secționa de trei ori organul genital al pacientului său, Ion Jiga.

A urmat un proces în care medicul a susținut că a confundat penisul cu un testicul, dar și că în momentul intervenţiei chirurgicale a avut un accident vascular.

În anul 2008, instanța i-a găsit vinovați pe doctorul Ciomu și Spitalul Panduri.

Judecătorii au decis ca Ion Jiga, pacientul mutilat de chirurgul Ciomu, să primească despăgubiri de 500.000 de euro.

Naum Ciomu nu a mai profesat niciodată, dar a devenit profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

În anul 2005, Ion Jiga a fost supus unei intervenții de reconstrucție a organului sexual.

