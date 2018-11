„Mi-au venit dinții noi. Acum sunt ok. Vrei să-i scot? Am șapte zile în care îi țin ca bătrânul în pahar. Dacă tot facem asta, hai să fie un moment educativ pentru cei de acasă, pentru oamenii care spun că atunci când îți pui fațete mamă te lasă cu dinții de rechin. Ți-i pilește, ți-i face varză. Uite cam așa arată. Îmi schimb tot, opt de sus, opt de jos. Îi schimb pentru că a apărut o tehnologie nouă. Dintele acum nu mai este complet alb, în partea de jos are o zonă de transparență și este mai naturali”, a spus Dorian Popa, la Xtra Night Show.

Și Ruby a investit o avere pentru a-și 'tuna' dantura. Pentru a putea râde cu gura până la urechi fără să fie jenată că blițul vreunui aparat de fotografiat ar putea surprinde o carie sau un dinte imperfect, Ruby a dat iama în cabinetele stomatologice pentru descoperi cele mai noi tehnologii menite să o ajute. După ce a studiat ofertele, a ascultat variantele specialiștilor și și-a consultat conturile, miniona cântăreață a apelat la serviciile unui medic stomatolog care s-a pus pe treabă și nu a scutit-o deloc de cheltuieli.

Citește și

13.000 de euro pe lună costă Ionuț Cristache și invitații Pieleanu&co! Libertatea a intrat în posesia documentului privind plățile făcute de TVR anul acesta pentru emisiunea „România 9'