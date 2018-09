'Un vot în unanimitate nu mai poate pune în discuție că doamna ministru nu poate fi demisă pentru că am susținut-o doar eu. Eu încerc să îi înțeleg nemulțumirea doamnei Firea, eu am propus-o, eu am susținut-o, are un merit major că a fost aleasă primar, și, din partea mea niciodată nu o să mă auziți că o critic, că o să zic ceva rău de Gabi Firea.

El a adăugat că speră ca aceasta să treacă de această supărare.

'E prea mult pentru un prefect să devină subiect de discuție de trei ore în CExN', a mai spus el.

Liviu Dragnea a mărturisit că s-a cerut în CEx, din partea unor colegi, și o decizie privind demiterea prefectului Capitalei, Speranța Cliseru.

'Am spus că nu pot fi de acord cu această solicitare, pentru că prefectul nu reprezintă o funcție politică. CEx-ul nu poate decide așa ceva, și i-am solicitat premierului să aibă o discuție cu primarii de sectoare și cu primarul Capitalei, dacă se va reuși un dialog, să se facă o analiză', a mai spus Dragnea.

Liderul PSD a menționat că protestul nu a fost generat nici de el, nici de Gabi Firea, nici de Carmen Dan.

'Trebuie să se facă o anchetă serioasă. Carmen Dan a comunicat și astăzi, aplicat și pe lege și pe regulamente. Din punctul de vedere al ministerului de interne, Jandarmeria a acționat corect, pentru că vorbim despre intenția de a prelua în forță o instituție importantă a statului român. Ce se întâmplă dacă 400.000 de oameni ar spune jandarmilor: Dați-vă puțin la o parte că vrem să vizităm puțin Palatul Cotroceni? Vrem să guverneze în continuare anarhia?', a spus Liviu Dragnea.

Președintele PSD a mai afirmat că a avut o discuție în urmă cu o zi, cu Gabriela Firea, despre subiectul protestului din 10 august. 'Nici măcar nu știam că doamna Firea va veni cu această solicitare 9 de demitere a ministrului de Interne, nr), am vorbit ieri cu ea, știam că e supărată', a adăugat el.

'Toți în CEx și în grupuri am convenit că avem alte obiective și putem trece cu toții peste supărări, mai mari sau mai mici', a spus în final Dragnea, adăugând că el, personal, le susține și pe Gabriela Firea și pe Ecaterina Andronescu, în ciuda criticilor la adresa sa.

Despre afirmația Gabrielei Firea privind îngrijorările de la Bruxelles, în urma violențelor de la protestul Diasporei, Dragnea a replicat: 'Prima dată dna Firea a spus că va fi admisă în Schengen Bulgaria și România nu. Doamna Dăncilă îl va suna luni pe domnul Juncker să discute pe acest subiect. O să o sun și eu pe doamna Corina Crețu'.

