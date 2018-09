Liviu Dragnea a spus că partidul trebuie să decidă în perioada următoare candidatura comuncă cu ALDE la alegerile prezidențiale, după ce de principiu s-a discutat și cu liderul partidului de coaliție, Călin Popescu Tăriceanu.

'Nu am stabilit să nu fie de la PSD, ci doar să fie comun. Am avut o discuție cu domnul Tăriceanu, încep discuțiile în partid pe care le putem finaliza într-un termen rezonabil. Trebuie să decidem cum mergem și la europarlamentare, dacă mergem pe listă comună, pentru că ar fi dificil pe liste diferite, și să stabilim apoi cine va fi candidatul. Am avut o decizie de principiu, nu s-a luat o decizie nici la ei nici la noi, colegii au agreat un candidat comun, nu putem stabili noi acum, astăzi, cine va fi acel candidat', a spus Dragnea.

El a precizat că cel mai important lucru este ca Iohannis să nu mai fie președinte, pentru că înseamnă un dezastru încă cinci ani cu Iohannis, mai important decât orgoliile personale.

'Am spus că nu am vrut niciodată să candidez, nu vreau nici acum să candidez, nu cred că va apărea un motiv celest pentru a candida', a mai spus președintele PSD.

Dragnea a precizat că nu s-a discutat despre remanierea Guvernului, dar, dacă premierul va dori acest lucru, le va prezenta și se vor întâlni în CEx și vor lua decizia.

'Am avut o discuție cu Tăriceanu, săptămâna asta. Dacă doamna premier va veni cu o propunere în fața noastră prin care să ne spună că este nevoie de o remaniere, indiferent de la ce partide, vom lua decizia', a mai spus el.

Primarul Capitalei a precizat, după ce a ieșit din ședința Comitetului Executiv Național al PSD, despre o candidatură unică PSD-ALDE la prezidențiale, că este un moment istoric pentru partid, „la modul negativ”.