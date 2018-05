Liviu Dragnea nu e deloc ocolit de ghinion. După recentul scandal cu automobilele de lux pe care le deține familia acestuia-circulând de altfel și cu ITP-ul expirat- Dragnea a ținut să clarifice lucrurile. Așa a dezvăluit cum a ajuns să conducă mașina fără inspecție tehnică aparținând fiului său, un BMW care valorează peste 130.000 de euro. Liderul PSD susține că a fost nevoit să-i împrumute mașina să meargă la mare pentru că automobilul său personal a fost făcut praf chiar de iubita lui!

Accidentul de mașină de care vorbește acum Liviu Dragnea a avut loc în septembrie 2017, în București. Mașina BMW X5 aparținând liderului PSD și care, de altfel, era trecută și în declarația de avere, era condusă de iubita lui Dragnea, blonda Irina Tănase, și a fost grav avariată. Liderul PSD a vorbit abia acum despre acest eveniment neplăcut în contextul scandalului public iscat de mașinile de lux, tot BMW, aparținând fiului său. Într-un asemenea bolid s-a dus Dragnea la mare în vacanța de 1 mai, cu ITP-ul expirat. Politicianul a recunoscut, de altfel, într-un final, acest lucru, supărat pe jurnaliștii care au făcut totul public.

BMW-ul lui Dragnea figurează cu inspecția tehnică expirată. Ce spune liderul PSD

”Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâţi, vai de mama lor, mă iertaţi că vorbesc aşa. Am văzut şi o domnişoară care umblă liberă prin Teleorman, care a făcut o mare analiză şi o mare investigaţie. Maşina nu e a firmei unde este acţionar fiul meu, este a lui personală. Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dunezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, (BMW – n.r.) X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul – am înţeles că nu e – fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit”

Dragnea a relatat și cum l-a muștruluit pe directorul de la drumuri și poduri pentru că n-a putut să plătească taxa prin SMS. De aici a pornit de altfel, tot scandalul, pentru că Dragnea a postat pe facebook bonul cu plata la ghișeu a taxei de pod, iar conform datelor mașinii, inspecția tehnică era expirată.