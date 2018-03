Anumite donații făcute pentru răniții din Colectiv nu ar fi ajuns la victime din cauza celor care le-au administrat, arată Curtea de Conturi a României într-un raport anual. Inspectorii spun că firma de stat Unifarm a primit bani pentru a cumpăra medicamente vitale, dar a deturnat o parte din sumă. Contactat de Libertatea, directorul Unifarm respinge acuzațiile și spune că a depus plângere penală împotriva Curții de Conturi. Dar scandalurile recurente din jurul acestui subiect și posibilele nereguli îi fac pe unii donatori să se îndoiască de faptul că gesturile umanitare își ating obiectivul. Sau, în cuvintele unuia dintre donatori, ,,în România, nu se poate face bine”.

La scurt timp după izbucnirea incendiului din clubul Colectiv, Doina Rotaru, prim-vicepreședintele Uniunii Notarilor Publici din România, urmărea știrile la TVR1. Acolo l-a auzit pe secretarul de stat Raed Arafat vorbind despre metodele moderne de îngrijire a pacienților care au suferit arsuri și despre costurile enorme.

În cazul ei, știrea despre tragedia din Colectiv a atins o coardă hipersensibilă. Un coleg de breaslă a avut arsuri grave în urma unei explozii și a stat două luni internat în spital. În tot acest timp, Doina Rotaru l-a vizitat constant și a aflat în detaliu despre chinurile unor astfel de răni.

,,Am auzit la televizor cum niște israelieni au o plasmă care este pusă pe rană și înlocuiește toaleta aceea pe care o fac la spital. Mi s-a părut un lucru extraordinar că nu mai au durerile acelea cumplite pe care le-a avut colegul meu”, ne-a povestit Doina Rotaru.

Ea a devenit imediat motorul unei mobilizări masive în tagma notarilor. Le-a cerut colegilor să contribuie și s-au adunat, în primă fază, 80.000 de euro, sumă care aproape s-a dublat în urma unor eforturi ulterioare.

,,M-am dus în fața organului colectiv și am cerut să ajutăm victimele. Am înțeles că 1.000 de euro costă un set pentru un accidentat. Când am aflat, am făcut un calcul și am zis că sunt vreo 80 (de răniți – n.r). Hai să dăm 80.000 de euro să cumpărăm 80 de flacoane dintr-alea. Mi s-a spus că e o mie de euro flaconul. Chiar dădeau la televizor lucrul acesta. Am obținut avizul organului colectiv și am început să caut ajutor. că eu nu aveam de unde să iau medicamente. Am aflat că Unifarm se ocupă de lucrul acesta și am încheiat un contract de donație, transmițându-le toate sumele”, ne-a spus notarul.

Donație cu TVA

Doina Rotaru susține că nu a primit un decont din partea Unifarm. ,,Absolut nimic. Teoretic, ar fi trebuit să primesc un decont. Mă gândesc că ar fi fost normal, pentru că este o instituție a statului”, ne-a mărturisit notarul, precizând că a ales Unifarm, și nu o fundație sau o asociație privată, tocmai din acest motiv.

Ce a primit, în schimb, a fost un telefon de la un reprezentant al companiei. De la capătul celălalt al firului, o voce i-a transmis că trebuie să mai plătească încă 16.000 de euro, TVA-ul pentru donația de 80.000 de euro făcută.

,,În decembrie, am primit un telefon de la directoarea economică de la Unifarm care mi-a spus următorul lucru: că nu s-au consumat toate dozele și că mai sunt doze la ei. Și ce să facă cu ele. Zic: ‘Îmi pare foarte rău că nu le-ați folosit. Eu ce să fac? Dați-le la alte spitale care au în îngrijire oameni arși prin accidente de muncă, ce vreți dumneavoastră’. După care mi-a spus că e o problemă. ‘Dumneavoastră ați dat o mie de euro pe medicament, dar el costă o mie de euro plus TVA. Ca atare, ar trebui să-mi dați o diferență de 16.000 de euro’. Am zis: ‘Doamnă, nu vă supărați, veniți să-mi ziceți că v-au rămas 100 de bucăți și apoi îmi ziceți că vă mai trebuie bani? Eu nu vă dau bani din banii mei. Am cerut aprobare unor persoane, suntem vreo 30 care am hotărât. Nu pot să mă mai duc acum să mai cer o diferență de 16.000′ ”, ne-a povestit prim-vicepreședintele notarilor publici.

Unifarm: Am depus plângere penală împotriva Curții de Conturi

Potrivit raportului pe 2016 al Curții de Conturi, banii Doinei Rotaru și ai colegilor, sau a unui alt donator dintr-o listă restrânsă, nu au fost folosiți pentru cumpărarea medicamentelor.

Unifarm nu a respectat “în totalitate destinația unui contract de donație pentru achiziția de medicamente destinate exclusiv victimelor accidentului din Clubul Colectiv”, arată raportul Curții de Conturi.

Contactat de Libertatea, directorul Unifarm, Adrian Ionel, a respins acuzația și a spus că a depus plângere penală împotriva Curții de Conturi.

,,Am citit raportul Corpului de Control al Curții de Conturi. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că există o anchetă penală în curs pe acest subiect, la solicitarea noastră, pentru inducerea în eroare a organelor de anchetă. Am depus plângere penală împotriva Curții de Control a Curții de Conturi. Aș vrea să vă spun foarte multe, dar nu-mi permite legea”, a declarat Adrian Ionel.

Întrebat dacă donatorii au primit un decont, directorul Unifarm a răspuns: ,,Absolut. O informare scrisă că s-au folosit pentru cutare și cutare, iar acele informări scrise sunt publice pe site-ul nostru”.

Curtea de Conturi arată, într-un răspuns transmis cotidianului Libertatea, că până în 7 martie 2018, instituția nu a primit o cerere de chemare în judecată formulată de compania Unifarm.

”Curtea de Conturi nu este acționată în judecată în urma Raportului public anual (pentru anul 2016, n.r.). Instituția poate fi acționată conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, urmare acțiunilor de control/audit la entitățile din aria de competență, cuprinse în Programele anuale de activitate”, susțin reprezentanții instituției.

Curtea de Conturi a precizat că, în perioada 25 octombrie – 15 decembrie 2017, a fost făcut un control la Unifarm ”privind situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor pentru perioada 2014-2016”. În urma acestui control a fost încheiat Raportul din 15 decembrie 2017, la care Unifarm a depus obiecțiuni în 3 ianuarie 2018. În 15 ianuarie 2018, Curtea de Conturi a emis decizia în care sunt cuprinse constatările controlului de la Unifarm, ”decizie care până la această dată nu a fost contestată de către entitate”.

Riscul de a face un bine

Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv GTG 3010 și tatăl lui Alexandru, un tânăr de 22 de ani care a murit în incendiul din 30 octombrie 2015, spune că nu este surprins de acuzația din raportul Curții de Conturi. Dar că, în ciuda multor speculații care au curs de-a lungul timpului, nu are confirmări despre un caz concret privind deturnarea unor donații.

,,Nu știam nimic. Dar nu m-ar mira absolut deloc. S-au vehiculat atâtea lucruri, dar nu le-am putut verifica. Nu m-ar mira absolut deloc ca cei de la Unifarm să fi făcut vreo golănie”, a declarat, pentru Libertatea, Eugen Iancu.

Peste trei zile, la Petroșani, Eugen Iancu va face pomana de doi ani de la moartea fiului său.

Doina Rotaru, prim-vicepreședintele Uniunii Notarilor Publici, care a donat o sumă consistentă și pentru campania guvernamentală de recuperare a operei lui Brâncuși, ,,Cumințenia Pământului”, spune că reflexul de a ajuta i-a fost știrbit din cauza incertitudinilor că banii ajung unde trebuie.

,,Vă dau cuvântul meu de onoare că nu vreau să mai fac bine. În România, nu se poate face bine”, se arată dezamăgită Doina Rotaru.

Sponsorizare retrasă la Unifarm

Printre sponsorii care au donat doar bani, nu doar medicamente, companiei Unifarm pentru tratarea victimelor incendiului din clubul Colectiv se numără și Bitdefender, o companie românească specializată în soluții de securitate cibernetică. 10.000 de euro apar ca fiind donați în documentele companiei de stat. În realitate însă, banii n-au mai ajuns în conturile Unifarm.

“Constatând evoluția dramatică a cazurilor și din dorința de a urgenta procedura, Bitdefender a decis ulterior să ajute în mod direct familiile victimelor, aflate în fața provocării de a plăti urgent sume importante de bani pentru transportul și spitalizarea în străinătate, la unități specializate în tratarea marilor arși”, a transmis compania, la solicitarea cotidianului Libertatea.

Mai mult, „contractul de sponsorizare încheiat cu Unifarm nu a mai fost executat, iar Bitdefender a transferat cu celeritate suma respectivă în conturile victimelor și rudelor acestora, persoane pentru care banii respectivi erau vitali supraviețuirii”, se mai arată în răspunsul remis.

Victimele de la Colectiv, țepuite “caritabil”

Pe 29 noiembrie 2015, fundaţia “Prețuiește viața” a organizat un eveniment caritabil pentru strângerea de fonduri destinate victimelor de la Colectiv. Banii obținuți în urma vânzării de bilete la concertul Angelei Gheorghiu de la Ateneul Român n-au mai ajuns la familiile răniților. Andreea Marin, președintele fundaţiei “Prețuiește viața”, a dat în judecată societatea care a intermediat vânzarea de bilete. Banii au intrat în conturile firmei Project Expo Games and Sports, care deținea la momentul respectiv platforma Biletoo.ro. Victimele incendiului de la Colectiv ar fi trebuit să primească în urma evenimentului 231.525 de lei, echivalentul a 50.000 de euro.

* Anexă – Cine a donat bani către UNIFARM după incendiul din Colectiv:

• S.C. BITDEFENDER S.R.L.

– 10.000 euro pentru achiziția de medicamente

• ASOCIAȚIA CARAVANA CU MEDICI

– 6.960 de lei pentru achiziția de medicamente

• S.C. VARINAK EUROPE S.R.L.

– 3.000 lei pentru achiziții medicamente

• UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

– 150.000 euro (plătiţi în lei la curs BNR) pentru achiziţia a 150 cutii de NexoBrid (medicament necesar tratării arsurilor profunde)

• MNT HEALTHCARE EUROPE SRL

– 3.000 lei pentru achiziţie medicamente