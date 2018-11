Keep Fighting a reușit să impresioneze familia fostului pilot. În colaborare cu magazinul online Zoom, fundația a lansat un poster cu Schumacher, cu scopul de a strânge fonduri pentru fundaţia Never Give Up, potrivit mirror.co.uk.

Inițiativa nu a trecut neobservată. Ea a fost salutată printr-un comunicat oficial semnat de Sabine Kehm: „Suntem încântaţi să colaborăm cu Zoom pentru a strânge bani pentru fundaţia Keep Fighting. Acesta este un mod splendid de a sărbători cariera emblematică, este un poster foarte frumos”, a declarat managerul.

Ultimul comunicat transmis de familie a fost dat în urmă cu aproximativ jumătate de an, atunci când apropiații lui Shumacher au dezmințit informaţia potrivit căreia fostul pilor ar fi urmat să fie mutat în Mallorca.

Michael Schumacher nu a mai apărut în public de la accidentul de schi din luna decembrie 2013, în urma căruia a rămas paralizat. Dezvăluiri despre starea lui Michael Schumacher. Momentele în care fostul pilot plânge.

