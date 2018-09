Gabriela Firea a precizat că a avut o discuție cu președintele PSD, Liviu Dragnea, despre alegerile prezidențiale de anul viitor, iar acesta i-a transmis că, dacă el nu poate candida, atunci este 'prezidențiabilă'.

Firea a adăugat că i-a răspuns liderului PSD că nu dorește să candideze, pentru că vrea să își ducă la bun sfârșit mandatul la Primăria Capitalei. De altfel, ea a sugerat că, în cazul în care i se va retrage sprijinul, ar putea candida pentru un nou mandat la București din afara partidului.

Primarul Capitalei s-a lansat, luni, într-un nou atac la adresa președintelui PSD.

„Nu am un conflict cu Liviu Dragnea ca persoană, ci cu modul său de a face politică. Am suportat atacuri la persoană, atacuri la familie, au pornit de la Liviu Dragnea. Sunt oameni din jurul lui care răspândesc știri false. Sunt intoxicări privind cine ar fi în spatele meu', a spus Gabriela Firea.

„Au venit cu acea invenție că eu și familia mea avem ceva împotrivă față de legea offshore și că am fi interesați de Marea Neagră. Sunt niște aberații pe care le transmite Liviu Dragnea, aseară chiar a punctat în public răspicat aceste lucruri. Am fost demonizată că aș fi împotriva legii amnistiei și am spus răspicat, nu am niciun motiv personal să fiu pentru sau împotrivă, dar voi fi pentru orice act normativ dacă este juridic perfect, consolidat, și să nu îi ducă pe cei care au aprobat în zona periculoasă cu justiția, să nu arunce țara în haos', a mai spus Firea, potrivit Digi24.

În opinia sa, Liviu Dragnea controlează „totul', pentru că oamenii aflați în diverse funcții au fost numiți cu acordul său: „Decizia politică se ia la partid, decizia guvernamentală e urmare a deciziei politice'.

Gabriela Firea spune că Liviu Dragnea vrea să o excludă din funcțiile pe care le are în PSD și că deja a „tranzacționat cu câțiva parlamentari' funcția de președinte al PSD București.

„Probabil că planul pentru mine e deja făcut în PSD', a spus ea, amintind că Liviu Dragnea a spus aseară, la Antena 3, că el personal nu vrea excluderea Gabrielei Firea din partid, dar că acest lucru depinde de ceilalți colegi din PSD.

Liviu Dragnea a reiterat, duminică, ideea că PSD şi ALDE trebuie să aibă un candidat unic la alegerile prezidenţiale de anul viitor.

El a declarat la Antena 3 că nu se ştie cine va fi candidatul acestei alianţe şi că „nu trebuie pronunţat niciun nume”.

„Opinia mea este că trebuie să avem un candidat comun. Eu am experienţa din miezul USL. Am fost din cei patru care am construit USL. Când USL s-a rupt, a câştigat altcineva. Cred cu tărie că trebuie să fie un candidat comun PSD-ALDE, urmând ca atunci când hotărâm să facem anunţurile, să stabilim şi cine are cele mai mari şanse din partea acestora două. Nu trebuie să pronunţăm niciun nume acum dintr-un motiv foarte simplu: trebuie să fie analize foarte bine făcute”, a afirmat Liviu Dragnea.