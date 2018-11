Victoria, fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, va avea doar un an și jumătate când mama ei îi va dărui o surioră. Sarcina n-a fost planificată, ci o surpriză uriașă atât pentru fosta prezentatoare de la Kanal D și Antena Stars, cât și pentru soțul ei. Cei doi nu se așteptau la așa o minune – și încă atât de repede după nașterea Victoriei!

Cântărețul spune că nu se gândesc să facă și al treilea copil, doar-doar or avea și un băiat! Și așa le e greu și vor trebui să apeleze la bonă.

Să nu exagerăm cu încă un copil. Nu m-aș hazarda la al treilea. Bonă încă nu am găsit, nu prea am căutat, dar ne trebuie un ajutor, cu două fete va fi și mai greu', a adăugat acesta.

Tavi Clonda e fericit că va mai avea o fetiță, pentru că, spune el, va fi ca un prinț între prințese:

Voi fi între trei fetițe, că și mami e tot o fetiță, rămânem copii în sufletul nostru. Privesc partea bună, sunt răsfățatul casei, singurul prinț între atâtea prințese. Dar e și o responsabilitate: trebuie să am grijă de ele, să le ocrotesc, să le păzesc. Deocamdată, e destul de greu cu Victoria. De vreo două săptămâni e ceva mai ușor, de când merge. Acum însă, trebuie acum să fiu atent ce bagă în gură. Sunt sentimente noi pentru mine, sper să fac față'.

Gabriela și Tavi cred în metodele băbești prin care poți afla sexul bebelușului. Le-au și aplicat la prima sarcină, dar acum, ecograful le-a luat-o înainte. Până să apuce să facă testele din bătrâni, au aflat de la doctor că vor avea fetiță.

Învățasem de la bunica și de la mama niște chestii numerologice, calcule pentru aflarea sexului bebelușului. La prieteni le-am făcut, am râs, am calculat, la noi nu. La Victoria, i s-a pus sare în cap Gabrielei, la o petrecere, și a ieșit că va fi fată. Și așa a fost. Acum nu am avut timp să mergem nicăieri', a mai povestit Tavi.