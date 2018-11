Nu ne-am planificat, dar nici nu ne-am opus. La început am zis că e vreo dereglare. Nu am avut niciun simptom. Am făcut un test de sarcină. Nu am crezut că va ieși pozitiv. Eram cu Tavi, care aștepta să îi spun ce am de făcut. Tavi își dorea asta. Eu mă gândeam să mai așteptam puțin. El a fost super încântat. I-am zis: Uite ce mi-ai facut! Am fost puțin speriată, pentru că mi s-a părut diferența foarte mică. Slăbisem, mergeam la sală. Îmi reveneam după sarcină. Era bine , a spus Gabi Cristea pentru VIVA!

Chiar dacă sarcina se află la început, Gabi Cristea s-a îngrășat deja 6 kilograme. „Am acumulat multe kilograme de când am aflat că sunt însărcinată, vreo 6 kilograme. Sunt multe, dar nu mă stres, pentru că sunt o femeie ca oricare alta. Nu am avut grețuri, nici cu Victoria. Nu mi-am planificat concediul de maternitate și nici nu mi-am propus când o să îl iau. Deocamdată mă simt bine. Mi s-a mai pătat pielea, în rest, alte lucruri nu au existat.

Acum suntem mai relaxați. Sunt mai bine decât la prima sarcină, pentru că mi s-au reglat multe lucruri în organism. Fluxurile mele sanguine sunt mai bune decât la prima sarcină. Trebuie să fac o serie de investigații pentru a vedea că totul este bine. Însă acum, nu m-am mai panicat. La această sarcină nu am voie să ridic sau să car. Teoretic nu mai am voie să o ridic pe Victoria, care are aproape 10 kilograme. Totul trebuie făcut în limita bunului simț. Spre final voi fi monitorizată mai des și o să vedem când vom decide momentul în care voi naște. O să nasc prin cezariană, mai ales că nu sunt nici măcar doi ani între sarcini”, a mai adăugat vedeta.

