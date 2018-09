'Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai PSD, se încearcă în ultimele zile acreditarea în spațiul public a ideii că în partid are loc un război între Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decât de pierdut. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi încerca să explic de ce. În primul rând, nu se pune problema ca cineva să aleagă între mine și Liviu Dragnea, și asta dintr-un motiv cât se poate de simplu: așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, și o mai spun încă o dată, cu toată responsabilitatea, NU doresc să fiu președintele PSD. Nu îl critic pe președintele partidului pentru a-i lua locul și nici pentru a-l da afară din partid. Comitetul Executiv este cel care se va pronunta prin vot democratic', a transmis Firea.

'Nu sunt o dizidentă și nu urmăresc sub nicio formă scindarea sau slăbirea partidului!'

Ea accentuează faptul că 'nu dorește sa fie desemnată candidat la Prezidentiale'.

'Am vorbit serios cand am garantat continuarea proiectelor din Capitala Romaniei. Nu sunt o dizidentă și nu urmăresc sub nicio formă scindarea sau slăbirea partidului! N-am făcut altceva decât să fiu sinceră și să spun public anumite lucruri pe care eu le consider nocive pentru partid în ansamblul său și pentru modul cum este perceput în societate. Nu am adoptat o poziție de forță și nu am încercat să-mi impun punctul de vedere altfel decât cu forța argumentelor. Dacă demersul meu va rămâne fără rezultat, nu voi pleca din partid, nici pentru a mă alătura altei formațiuni nici pentru alte scopuri, ci voi rămâne în PSD, pentru că vreau să știe toată lumea că pentru mine calitatea de membru al acestui partid este mai importantă decât orice funcție politică sau administrativă. Refuz să iau în calcul excluderea mea din partid, pentru că încă mai sper că declarațiile tuturor colegilor mei cum că PSD este cea mai democratică formațiune nu sunt doar pentru a da bine la televizor', a spus ea.

Firea spune nu a ieșit cu niciun fel de declarații publice înainte de a epuiza toate căile statutare, în interiorul partidului, și de a i se pune în cârcă, premeditat, decontul evenimentelor din 10 august, din Piața Victoriei.

'Ca să nu existe niciun fel de dubiu, condamn cu fermitate manifestările violente ale unor participanți la miting, care au fost la un pas să degenereze. Intervenția jandarmilor a fost, prin urmare, cât se poate de legitimă. Mai departe, dacă forțele de ordine au dat dovadă de exces de zel, dacă au folosit forța în mod nejustificat, sau nu, este treaba organelor de anchetă să stabilească și în niciun caz nu poate fi responsabilitatea mea, ci a ministrului de Interne. Dacă s-a greșit, să-și asume vina, dacă totul a fost minunat, să culeagă laurii', a spus ea.

'Este mult mai importantă loialitatea sa față de echipă sau de partid, decât față de un singur om'

Gabriela Firea spune că 'este mult mai importantă loialitatea sa față de echipă sau de partid, în ansamblul său, decât față de un singur om, fie el și președintele Dragnea'.

'Am ajuns într-un punct în care, spun eu, nu se mai poate așa. O gândesc, cu siguranță, și alții, dar nu au considerat poate oportun să se exprime. Dar modul în care conducerea partidului s-a concentrat în mâinile unui singur om, care ia toate deciziile doar într-un grup restrâns de apropiați, unii nici măcar membri ai PSD, ignorând forurile statutare, nu ne poate duce decât într-o fundătură. De un an și jumătate nu facem altceva decât să reacționăm la atacurile adversarilor, concentrate pe teme colaterale, în loc să ne focusăm pe aplicarea programului de guvernare pentru care ne-au votat oamenii. Or fi răi dușmanii noștri, dar poate avem și noi o vină cât de mică', afirmă primarul Capitalei.

'Luarea mea de poziție ar putea reprezenta, așa cum s-au grăbit deja unii să profețească, o sinucidere politică'

Gabriela Firea arată că 'este nevoie de o nouă abordare, în care conducerea partidului să aibă un dialog permanent cu toți vectorii săi, începând de la miniștri, deputați, senatori, continuând cu primari, președinți de Consilii Județene, consilieri locali și terminând cu președinții de organizații'.

'De noi depinde dacă din această confruntare de idei vom ieși slăbiți sau întăriți, în funcție de disponibilitatea noastră, a tuturor, de a judeca lucrurile simplu, în funcție de interesul legitim al oamenilor, sau pe baza unor orgolii personale și scenarii cusute cu ață albă. Luarea mea de poziție ar putea reprezenta, așa cum s-au grăbit deja unii să profețească, o sinucidere politică, și mi-am asumat această variantă, sau, dimpotrivă, o șansă reală pentru Partidul Social Democrat de a demonstra că este principala forță politică a țării, o forță a Binelui, capabilă să ducă la bun sfârșit angajamentele pe care și le-a luat în fața oamenilor și să câștige următoarele bătălii electorale', mai spune Firea în scrisoarea deschisă.