Întrebată de jurnaliști dacă în tenis sunt diferențe între modul în care arbitrii tratează femeile și bărbații, tenismena a răspuns: „Chiar nu văd diferenţe între tenisul masculin şi cel feminin. Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat în finala de la US Open, dar toată lumea primeşte acelaşi lucru. Eu am fost penalizată pentru că am rupt o rachetă. Arbitrii respectă regulile”.

Serena Williams a fost în centrul unul scandal în timpul finalei de la US Open, pe care a pierdut-o în faza japonezei Naomi Osaka. Americanca a fost penalizată de arbitrul de scaun, pe care l-a numit „hoț” și l-a acuzat ulterior că o nedreptățește pentru că este femeie.

