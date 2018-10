Indulgența justiției produce noi și noi cazuri de agresiune sexuală împotriva minorilor.

Investigație de Mirela Neag, Răzvan Luțac, Adriana Oprea și Cătălin Tolontan

În toată lumea, agresiunile sexuale asupra minorilor sunt ca un aisberg.

Se întrevede doar vârful, adică situațiile în care victimele își înfruntă demonii fricii și mărturisesc.

România a avut 762 de cazuri de abuz sexual împotriva copiilor în 2017, conform statisticilor Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție.

În prima jumătate a acestui an, fuseseră semnalate 484 de cazuri cu copii abuzați sexual. Cu 67 mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

O creștere de 15% la bursa ororii.

Pedofili și agresori sexuali de minori fără o zi de închisoare

Particularitatea României se vede în momentul în care decizi, ca stat și ca societate, ce faci cu vârful aisbergului, cu infractorii pe care reușești să-i duci în instanță și să le probezi faptele.

Indulgența justiției noastre a produs, numai în ultimii doi ani, 77 de cazuri identificate de Libertatea în care pedofili, părinți incestuoși și agresori sexuali de minori n-au primit nici o zi de închisoare! Ei au fost găsiți vinovați dincolo de orice dubiu, mulți au recunoscut, dar au primit pedepse mici, doi sau trei ani, și fără executare, iar statistica este incompletă, ziarul cercetează în continuare cazurile.

Când justiția e indulgentă cu vârful aisbergului, baza abuzului crește și tot mai mulți copii sunt molestați sexual.

Prezentăm două noi cazuri.

Seară de vară în Piatra Neamț

În pat sunt toți trei. Tatăl, băiatul de 10 ani și fetița de 9 ani. Scena se petrece într-o sufragerie din Piatra Neamț și e aceeași pe care o întâlnești în milioane de case de români. O seară de vară, în care familia s-a reunit și lumea din jur dispare, nimic rău nu se poate întâmpla.

„Tatăl deschisese televizorul și fata s-a trezit, observând ca părintele se uita la filme interzise minorilor„.

Fetița de 9 ani e confuză. Reacția normală a oricărui copil, trezit din somn, în fața unor secvențe de film porno, o lume străină. Ca atunci când îți surprinzi părinții făcând sex.

„Minora a simțit apoi că se mișcă patul și l-a întrebat pe fratele ei ce se întâmplă, fără a găsi vreo explicație. Victima de 9 ani a relatat în continuare că tatăl său, care era în stare de ebrietate, i-a dat pantalonii jos și a atins-o în zona intimă, încercând să o penetreze cu degetele, dar nu a reușit, apoi a observat că tatăl său se masturba cu mâna cealaltă”.

Și penetrarea cu degetul e condamnată drept viol

E mai puțin cunoscut, dar legea românească definește violul nu doar ca act sexual normal sau anal, ci și ca act sexual oral, dacă intervine constrângerea.

În plus, tot viol e și penetrarea vaginală cu degetul sau în orice alt fel, în condițiile constrângerii sau dacă nu ai capacitatea să-ți exprimi voința.

Art. 218, noul Cod Penal – Violul

„Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile alin. (1)”.

În cazul din Piatra Neamț, pentru că beția și mișcările de împotrivire ale fetei l-au împiedicat pe tată să o penetreze cu degetul, fapta s-a încadrat nu la viol, ci la agresiune sexuală.

Violul împotriva minorilor e pedepsit mai aspru, între 5 și 12 ani, iar agresiunea sexuală, între 3 și 10 ani.

Tatăl: „Da, mi-am mângâiat fata de 9 ani în zona intimă”

Fetița e cea care mărturisește mamei coșmarul prin care trece. Femeia sesizează autoritățile. Bărbatul își admite faptele.

„Inculpatul a recunoscut că de mai multe ori a vizionat filme porno în timp ce se afla în pat cu copiii săi și că într-adevăr, într-o noapte, în timp ce urmărea un astfel de film, a mângâiat-o pe fiica sa în zona intimă, s-a masturbat și a ejaculat în pat chiar lângă aceasta„.

Speriat, tatăl pleacă în Germania până la soluționarea cazului.

Pe 7 mai 2018 primește o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare! Încă o șansă ratată ca aisbergul să scadă.

Un alt caz se petrece la Timișoara, cu patru oameni în pat! Doar distribuția ororii e diferită – fibra nemișcată a grozăviei e aceeași.

Bărbatul în pat cu mama, fiica și fiul

Povestește un bărbat din Timișoara, care și el și-a recunoscut faptele. Lui îi putem da numele, căci nu afectăm identitatea unui minor. Îl cheamă Mihai Macarenco.

„În camera în care dormeam, era un singur pat și dormeam în general în următoarea ordine: mama la marginea patului, urmam eu, minora de 14 ani, după care fratele acesteia, minorul”.

„Pe parcursul relației cu mama minorei, am dobândit o atracție sexuală față de minora M., aceasta fiind dezvoltată fizic normal, corespunzător unei adolescente. Minora arată bine din punct de vedere fizic, sânii acesteia au dimensiuni potrivite, fundul, de asemenea, îl are potrivit„.

Face și comparații între mamă și fiică!

Prin participare tăcută și cu umilința pe care ți-o înșurubează în tine dominarea, mama și fiica de 14 ani participau la un concurs perdant în fața bărbatului. Cine îl atrage mai mult?

„Când dormeam toți patru eram atras sexual de minoră, aveam erecție, adică mi se scula penisul. Când dormea o atingeam cu mâna pe sâni direct și pe fund. Îmi crea un sentiment de plăcere. Atât mama cât și fiica mă atrăgeau în mod egal, mama era mai slăbuță și mă atrăgea din perspectiva asta, însă fiica îmi plăcea că avea sânii mai mari și fundul puțin mai mare„.

„Când îi puneam minorei mâna pe fund îi simțeam chiloții, purta chiloți normali, mai rar boxeri, tanga nu purta, întrucât minora a spus că nu îi plăceau. Sutien nu purta minora, întrucât atunci când o atingeam sânul era liber”.

„Voiam să îi simt «păsărica»”

„S-a întâmplat să o ating o dată cu mâna și în zona intimă, la organul genital, ea dormea în acest timp, am ținut mâna la organul genital aproximativ 15 secunde. Am ținut mâna la zona genitală doar ca să îi simt «păsărica», dar precizez faptul că nu am masturbat-o, nu m-am jucat cu mâna acolo. Mie mi-a plăcut să pun mâna în zona ei genitală, însă a fost mai mult și o curiozitate să-i simt «păsărica»”.

„Ulterior, minora, cu acordul mamei sale și cu consimțământul fetiței, a început să vină și să doarmă la mine singură„.

„Eu i-am spus minorei că dacă va povesti cele întâmplate altor persoane nu o să-i mai cumpăr nimic, respectiv haine, cartelă telefonică, mâncare și nici nu o să-i mai dau bani”.

Psihologul liceului la care învăța minora a fost singura care a sesizat că fetița era victima unei agresiuni și a sesizat autoritățile.

Pe 14 martie 2018, ultima instanță care a judecat cazul, Curtea de Apel Timișoara, a decis ca inculpatul să primească o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare. Cu suspendare!

Fetele care se ascund și justiția fără regrete

Cei doi judecători care au dat sentințele definitive se numesc:

Vasilica Sandovici și Florentina Pârvu , Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală – cazul bărbatului care molesta în pat fata de 14 ani a partenerei sale de viață.

, Mihaela Maria Bumbu – Judecătoria Piatra Neamț, Secția Penală – cazul tatălui care își agresa intim fata de 9 ani în pat.

E greu de măsurat cât rău comite această clemență extinsă a justiției românești în fața uneia dintre cele mai odioase categorii de fapte: incestul, pedofilia, agresiunea sexuală împotriva minorilor.

Ceva însă te izbește la fiecare caz. Fetele minore ascund abuzurile comise asupra lor și le duc în minte o viață întreagă, deși nu au greșit cu nimic!

Cei mai mulți dintre agresorii lor sunt abuzatori în serie.

Și, în acele unice momente în care societatea le poate opri șirul, când justiția poate întrerupe ciclul ororii, apare o lungă serie de verdicte judecătorești care nu se gândesc la victime, lăsând expuse alte și alte fete de 9, 11 sau 14 ani în fața prădătorilor sexuali.

Apoi, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, justiția uită, iar victimele își poartă mai departe povara.

#mergemdupăsistem.

