Preşedintele a spus că plângerea penală pentru înaltă trădare, anunţată de liderul PSD Liviu Dragnea, reprezintă „un demers politicianist, care din capul locului este sortit eşecului”.

„Nu poate nimeni să facă plângere penală preşedintelui”, a mai spus Klaus Iohannis, menţionând că este complicat şi din punct de vedere parlamentar.

În plus, el a arătat că acuzaţia PSD are nu are niciun suport.

„Este o fantezie a pesediştilor”, a comentat Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea l-a acuzat, duminică, la Consiliul Naţional al PSD, pe Iohannis de trădare „a intereselor naționale”

„Iohannis trădează interesele României. Spune de foarte mult că Guvernul României, că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE. Asta e act de trădare a intereselor naționale ale unei țări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici, Mircea Drăghici, împreună cu dl Iordache, care este prieten la cataramă cu dl Iohannis, și cu sprijinul de specialitate al dlui Toader, vă rog ca după Anul Nou să depuneți acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis”, a spus Liviu Dragnea la ședința CN al PSD.

Totodată, Dragnea a criticat absenţa soţiei preşedintelui Klaus Iohannis de la audierile de la Parchetul General, adresând ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, întrebarea de ce în cazul acestei anchete nu este chemat şeful statului.

