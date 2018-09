Eilat (Israel)

Cea mai apropiată destinație cu plajă și toate cele este Eilat, Israel. Ruta se redeschide de la finele lunii octombrie pentru România, iar cei de la Wizz Air au prețuri speciale pentru această destinație, așa că puteți profita. Așa că dacă vreți, drumul până acolo costă undeva la 100-120 de euro pentru ambele persoane. Mai mult, cazarea în Eilat este destul de ieftină, adică ajunge tot la 150-200 de lei pe noapte pentru un cuplu, dacă nu vreți hoteluri scumpe. Ofertele pentru 3-4 zile în această zonă cu bilet de avion și cazare vă duc undeva la 550 de euro.

Eilat este genul de destinație în care nici o săptămâna nu este de ajuns pentru a te bucura de tot ce oferă. Din aceste motiv, dacă ajungeți aici, va trebui să vedeți Centru Subacvatic din Eilat, să mergeți și la o fermă de cămile, la Reciful delfinilor sau chiar Centrul de observare a păsărilor. Pe lângă aceste minunății, puteți vizita deșertul Negev, unde puteți dormi într-un kibbutz.

Aqaba (Iordania)

La o aruncătură de băț este Aqaba, Iordania, unde puteți face plajă pe celălalt mal al Mării Roșii. De aici puteți pleca spre Petra. Pentru a ajunge la Petra va trebui să închiriați o mașină sau serviciile unei agenții de safari, cu costuri care nu sunt deloc de neglijat. O astfel de excursie ajunge între 150 și 200 de dolari de persoană, în funcție de serviciile pe care le alegeți, dar de obicei sunt incluse în acest preț intrarea, cazarea pentru o noapte și drumul. Pentru a ajunge la Aqaba, puteți ateriza tot pe aeroportul Ovda, unde se aterizează pentru Eilat sau direct cu charter la Amman. Spre Amman, tot cu Wizz Air se ajunge, dacă doriți bilete ieftine.

Cazarea în Aqaba, în funcție de serviciile oferite pornește de la 120 de lei pe noapte. Pentru avion până la Amman, cu companiile low-cost, puteți găsi și bilete care ajung să coste 90 de euro dus-întors.

Malta (Malta)

Ceva mai aproape de noi este Malta. Unde – dacă aveți pielea mai groasă, adică sunteți mai puțin friguros – puteți face baie și în noiembrie pe plajele puține din acest mic arhipelag mediteranean. Spre Malta, charterul nu este valabil decât pe timp de vară, așa că va trebui să căutați oferte la tour-operatori sau daca vreți ceva mai ieftin, Booking.com sau Airbnb plus un operator low-cost. Astfel că o vacanță pentru două persoane în Malta ajunge să coste undeva la 600 de euro. Dar odată ajunși acolo, vă veți îndrăgosti de Insula Cavalerilor.

Micuța țară vă pune la dispoziție o cultură aparte din care fac parte și Cavalerii Ioaniți și tumultoasa lor istorie. Puteți face baie în Laguna albastră, puteți merge la Satul lui Popeye, loc în care s-a filmat Popeye marinarul cu regretatul actor Robin Williams. De asemenea, puteți vizita capitala Valletta, care este un adevărat loc istoric în care vă veți pierde cu o mare placere (și nu vorbim de ratăcit).

Tunisia

Tunisia este cea de-a patra destinație unde iarna e ca vara. Dar aici, cel mai bine să mergeți cu o ofertă de la tour-operatori pentru a nu risca să vă întoarceți nemulțumiți de vacanță. Problema este că aceasta destinație este cea mai scumpă dintre toate sau cel puțin așa pare. Și spunem asta pentru că ofertele pentru această destinație sunt cu pornire de la 370 de euro de persoană. Deci pentru un cuplu, vacanța v-ar duce la un minim 1.000 de euro.

Hurghada și Sharm El-Sheik (Egipt)

Hurghada și Sharm El-Sheik sunt destinațiile perfecte pentru plajă, tot la Marea Roșie. Aici puteți combina istoria egipteană cu soarele arzător al zonei, combinație ideală pentru a vacanță în sufletul iernii. Și aceste destinații sunt ușor cam scumpe, dar cu prețuri comparabile cu un concediu făcut în România.

În momentul de față sunt mai mulți tour-operatori care oferă aceste destinații, iar printre ei se numără Cocktail Holidays și Christian Tour.

Încă mai sunt companii care au chartere din mai multe orașe ale României spre o vacanță pe plajă. 350 de euro de persoană pentru un concediu de 7 nopți, plus taxe de aeroport, plus incă 25 de dolari viza de Egipt, v-ar duce la 500 de euro de persoană concediul all inclusive în aceste stațiuni. Dar merită!