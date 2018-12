„Costumul și cămașa le-am făcut doar pentru mine. Am văzut la Gucci și la Dolce Gabbana astfel de costume din mătase și imprimeuri diferite și mi-au plăcut mult. În State deja se poartă de vreo doi ani acest stil, cămașa și costum la fel sau printuri complexe. E doar o nebunie de-a mea. Am făcut-o strict pentru mine. A durat 2 zile să facem un astfel de costum. Colecția mea de pijamale rămâne de suflet și bază în ceea ce privește vestimentația și experimentele mele în fashion. Am hotărât să stau la ce îmi place și la ce știu că pot să livrez calitate și ceva diferit pentru bărbați dar și pentru femei”, spune Jorge, care și-a lansat și o colecție de pijamale.