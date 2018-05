Kamara a fost forțat să-și schimbe look-ul după operație. Artistul, jumătatea trupei Alb/Negru, a fost operat, în urmă cu câteva săptămâni, după ce a suferit o triplă fractură, de os zigomatic, mandibulă și pomete.



Kamara a ajuns la spital după ce a fost accidentat grav la fotbal, în urmă cu câteva săptămâni, când portarul echipei adverse a intrat cu capul direct în fața și l-a “avariat”. Cu triplă fractură, artistul a fost băgat aproape instantaneu în sala de operație, iar medicii l-au reparat, făcându-l ca nou, Intervenția chirurgicală l-a forțat însă să-și schimbe look-ul: a fost nevoit să se radă pe laterale.

“E un look mai mult forțat, dar îmi place foarte mult”, a mărturisit Kamara pentru Libertatea.

Colegul de trupă, Andrei Ștefănescu, se amuză însă teribil pe seama lui.

Kamara este însă mulțumit de cum a decurs intervenția chirugicală.

“Mă simt cusut, cam amețit. Am avut o lovitură destul de puternică la cap, dar doctorii m-au refăcut. Aveam pometele înfundat. Dar s-a rezolvat, sunt bine”, a adăugat el.

Kamara nu a avut răbdare să se refacă în totalitate, înainte de a-și relua activitățile zilnice. Cu toate că medicul i-a interzis în mod expres orice efort fizic înainte să-l declare el apt 100% pentru asta și să-și dea acordul scris, cântărețul s-a întors pe terenul de fotbal fix la două săptămâni după accidentarea suferită!

“Nu am avut acceptul medicului, dar am jucat fotbal. Mi s-a spus că în două săptămâni se sudează oasele. Au trecut două, așa că am jucat”.