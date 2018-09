Alex Penescu se numără printre învingătorii incendiului de la Colectiv din seara de 30 octombrie 2015. De atunci, trece constant prin intervenții chirurgicale. În urmă cu un an și jumătate, a ajuns pe mâinile doctorului Dragoș Zamfirescu, care, practic, i-a redat încrederea în sine.

„Am suferit 5 operații destul de mari, plus cele mai micuțe, care nu s-au pus la socoteală. Eram încă în punctul în care nu prea voiam să ies din casă, mobilitatea era o problemă extrem de mare și atunci, independența mea era aproximativă, eram în stadiul în care cicatricile de pe față, de pe scalp încă se vedeau foarte tare și primisem prognosticuri mult mai pesimiste decât cele pe care mi le-a dat domnul doctor Zamfirescu. Mi-a renormalizat viața”, a declarat, pentru Libertatea, Alex Penescu.

Alex Penescu este pasionat de muzică și cânta cu drag la pian înainte să se numere printre victimele incendiului din Colectiv. A trecut prin clipe grele, a reușit să învingă durerile și a luptat pentru viață.

„O lună am fost în comă și în luna aceea eram în sala de operație dacă nu zilnic, o dată la două zile. De când am ieșit din spital, am făcut poate 15 operații, poate mai multe. Au mai fost intervenții făcute în altă parte, până să ajung la domnul doctor Zamfirescu. Sunt zeci de operații. În momentul în care am ajuns la domnul doctor, fusesem relativ recent la un control la o mare somitate, care îmi spusese: «Nu, uită că ai cântat vreodată la pian! Gata! Asta a fost în altă viață, e un episod trecut. Gata! Fă altceva!». M-ar fi demoralizat, dar mi-am propus să îmi intre pe o ureche ceea ce îmi spune și să îmi iasă pe amândouă. Domnul doctor Zamfirescu mi-a spus ceva de genul: «Da, știi că drumul este foarte lung, eu te văd foarte determinat să cânți din nou, și atunci o să fie OK». Cânt mult mai puțin decât puteam în zilele bune”, ne-a povestit Alex Penescu.