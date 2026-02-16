O informare meteo de vreme rea, zăpadă, viscol și ghețuș a fost emisă, pentru aproape jumătate de țară și este valabilă timp de trei zile.

În intervalul luni, 16 februarie, ora 10.00 – joi, 19 februarie, ora 10.00, vremea se răcește, sunt prognozate precipitații, strat de zăpadă, polei, ghețuș, vânt și viscol.

ANM anunță strat de zăpadă de 30 cm în următoarele zile

„Luni (16 februarie) vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 4 grade Celsius. Miercuri vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade Celsius”, anunță ANM.

Ninsori, viscol și scăderi bruște de temperatură în București, Ilfov și alte 26 de județe. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben emise de ANM

Județele afectate de vremea rea. Foto: ANM

Temperaturile minime vor fi negative în cea mai mare parte, la nivelul întregii țări și se vor încadra, între -9 grade Celsius în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și 4 grade Celsius în sudul Banatului și pe litoral.

Marți (17 februarie), aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va cuprinde sudul, estul și local centrul țării.

La început, vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania și Moldova, precum și la munte, apoi în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile.

„Se va depune strat de zăpadă în medie de 5-15 cm și local de 20-30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10-20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș”, se mai arată în informarea meteo ANM de vreme rea.

Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara de marți în cea mai mare parte a țării cu viteze la rafală în general de 45-65 km/h. În sud și sud-est temporar va fi viscol și vizibilitatea scăzută.

Ploaie, lapoviță și vânt până miercuri

ANM a mai emis un cod galben de precipitații abundente, strat de zăpadă și viscol, pentru intervalul marți, 17 februarie, ora 10.00 – miercuri, 18 februarie, ora 14.00.

„În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile”, mai transmit meteorologii.

În această perioadă, se vor acumula cantități de precipitații de 25-30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10-30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

Un alt cod galben de vânt, viscol și strat de zăpadă este valabil pentru intervalul marți, 17 februarie, ora 22.00 – miercuri, 18 februarie, ora 14.00.

În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70-90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10-20 cm (echivalent în apă de 15-25 l/mp).

Săptămâna trecută, ANM anunța că un val de frig din Rusia va lovi România de la începutul acestei săptămâni.

Meteorologii au emis și prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni și spun că vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei până la sfârșitul lunii, apoi temperaturile vor fi cele specifice perioadei.

Vremea în București, în perioada 16-19 februarie 2026: temperaturi scăzute, ninsori și viscol
Știri România 12:13
Vremea în București, în perioada 16-19 februarie 2026: temperaturi scăzute, ninsori și viscol
Elena Mateescu, director ANM, anunță frig, lapoviță și strat de zăpadă în unele zone. Când va ninge în București
Știri România 11:04
Elena Mateescu, director ANM, anunță frig, lapoviță și strat de zăpadă în unele zone. Când va ninge în București
„Desafio: Aventura" 2026. Bătălia pentru teritoriu are loc în această seară
Stiri Mondene 12:28
„Desafio: Aventura" 2026. Bătălia pentru teritoriu are loc în această seară
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 12:04
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal"
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal"
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută"
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută"
