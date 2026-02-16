Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu

După ce s-a aflat că show-ul „La Măruță” va fi înlocuit începând cu 9 februarie 2026, Florin Călinescu a vorbit despre schimbările care au avut loc în ultima perioadă la postul TV la care a lucrat și el mulți ani.

„Cătălin Măruță este ultima victimă. Nu contează audiența, astea sunt justificările unora care nu se uită decât la cifre cu orice preț. Adică disponibilizări, nemajorări de venituri, de salarii și așa mai departe, nu există nicio empatie. Când vor crăpa și «Vocea României», «Las Fierbinți» și «Românii au talent», atunci nu știu, să dea reclame cehești, habar nu am.

PRO TV s-a bazat întotdeauna pe creativitate, pe mișcare continuă și chiar dacă, să zicem, un format se blaza, se mobiliza toată lumea și se găseau resurse noi de creativitate. Creativitatea funcțională. La împlinirea celor 30 de ani, nici măcar n-au catadicsit să mă invite. Deci există și o răutate a unora de acolo, absolut amuzantă”, a spus Florin Călinescu pentru Cancan.

Întrebat dacă fostul prezentator de la PRO TV ar putea ajunge la Antena 1, Florin Călinescu a afirmat că nu îl vede pe Cătălin Măruță acolo, ci mai degrabă ar putea primi o emisiune la Antena Stars.

„Survivor… S-au dat peste cap să-l fure de la Kanal D și n-au știut ce să facă cu el. Și s-au dus la Antenă. Unde, culmea, Antena merge foarte bine, pentru că se bazează pe niște oameni care au plecat din PRO TV. Antena este ținută astăzi de Ruxandra Ion și de Mona Segal. Nu cred că ar fi un scenariu pentru Cătălin Măruță. Nu, pentru că acolo s-a osificat povestea aia cu niște năpăstuiți, vin tot timpul acolo și expun situațiile pe la ora 17.00. Și de la ora 14.00 la ora 17.00 mi se pare că e ceva gen niște tineri fără rost, închiși într-o casă. Când caut câte un meci fotbal, dau de ei. Am văzut că și pe Kanal D. Foarte bine dacă există public pentru așa ceva, asta este situația. Dar nu cred că poate acolo. Poate pe Antena Stars, nu-mi dau seama”, a încheiat Florin Călinescu.

După ce emisiunea „La Măruță” a dispărut de la PRO TV, cifrele pe care le-a obținut serialul „Leyla” au fost puțin mai mari decât audiența pe care o făcea Cătălin Măruță. Însă, chiar și așa, postul din Pache Protopopescu nu s-a clasat pe primul loc în topul televiziunilor, începând cu ora 15.00.

