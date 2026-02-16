Decizia vine în contextul amplei campanii a statului de a recupera despăgubirile plătite anterior fraților Micula, sume considerate ajutor de stat ilegal de către instanțele europene.

Motivarea judecătorilor

Magistrații au validat raționamentul Curții de Apel Oradea, care a constatat vicii procedurale grave în acțiunea Fiscului din martie 2025.

Instanța a sancționat faptul că AJFP Bihor a modificat suma sechestrată (de la 2,03 miliarde la 1,29 de miliarde de lei) printr-o simplă procedură de „îndreptare a erorii materiale”, considerată inadmisibilă pentru o schimbare de substanță a actului administrativ.

Mai mult, judecătorii au stabilit că:

Nu s-a dovedit riscul: Fiscul nu a putut demonstra că Viorel Micula încerca să își înstrăineze averea pentru a evita plata;

Vicii de formă: Bunurile puse sub sechestru, inclusiv proprietăți din Stockholm și Padova, au fost identificate generic, fără adrese exacte, împiedicând dreptul la apărare;

Lipsa audierii: Omul de afaceri nu a fost audiat înainte de instituirea măsurii, deși nu a fost probată urgența care să justifice această excepție.

Dosarul lui Ioan Micula se judecă în martie

Deși situația juridică este similară, procesul fratelui său, Ioan Micula, vizat de un sechestru identic de 1,29 de miliarde de lei, continuă.

ÎCCJ a fixat primul termen pentru judecarea recursului în acest dosar pe data de 3 martie 2026.

Context tensionat

Decizia ÎCCJ vine pe fondul unei presiuni crescânde asupra imperiului European Drinks. În noiembrie anul trecut, procurorii au descins la sediile companiilor din Rieni, Ștei și Sudrigiu, anchetând o posibilă schemă de mutare a activelor pentru evitarea executării silite.

Frații Micula au trimis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, acuzând statul de hărțuire.

Pe de altă parte, în septembrie 2025,Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat în primă instanță la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru infracțiuni informatice.

Miza: Recuperarea a 300 de milioane de euro

La baza acestor litigii stă decizia Tribunalului UE din octombrie 2024, care obligă România să recupereze despăgubirile plătite fraților Micula în urma arbitrajului de la Washington din 2013. Suma totală, incluzând dobânzi și penalități, se apropie de 395 de milioane de euro.

În prezent, Fiscul a demarat executarea silită împotriva a zece entități, inclusiv companiile-fanion European Food SA și European Drinks SA, însă procedurile sunt parțial suspendate în așteptarea verdictelor finale de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

