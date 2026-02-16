În tradiția Bisericii Ortodoxe Române, Săptămâna Albă este un timp de tranziție. Credincioșii renunță la consumul de carne, dar pot consuma produse lactate, ouă, pește, ulei și alte produse vegetale.

„Aceasta este o etapă de îmblânzire a postului, menită să ajute la adaptarea treptată a credincioșilor”, explică reprezentanții bisericii.

Începând cu 23 februarie 2026, odată cu debutul Postului Mare, renunțarea se extinde și asupra lactatelor.

Pe lângă aspectele alimentare, Săptămâna Albă este și un prilej de pregătire sufletească. Conform tradiției, credincioșii sunt încurajați să se concentreze pe pocăință, rugăciune și împăcare cu cei din jur.

Zilele de miercuri și vineri din această săptămână sunt aliturgice, fără săvârșirea Sfintei Liturghii.

Postul Paștelui, care începe pe 23 februarie 2026 și se va încheia pe 11 aprilie, precede sărbătoarea Paștelui ortodox, celebrată pe 12 aprilie 2026.

În același timp, credincioșii catolici vor intra în Postul Paștelui pe 2 martie 2026, urmând să sărbătorească Paștele pe 5 aprilie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE