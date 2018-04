MAE nu a fost informat despre azilul politic obținut de Elena Udrea. Ambasada României la Ciudad de Mexico, ce asigură reprezentarea diplomatică în Costa Rica, nu a fost notificată de autoritățile din Costa Rica despre cererea prin care Elena Udrea a obținut azil politic în această țară.

În schimb, fostul ministru al Turismului nu a luat legătura cu misiunea diplomatică din Ciudad de Mexico pentru a solicita servicii, asistență sau protecție consulară, au precizat reprezentanții Ministerului român de Externe, citați de digi24.ro.

Elena Udrea a precizat că are statut provizoiru de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie. Potrivit Antena3, fostul ministru a spus că una dintre obligațiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica, motiv pentru care nu poate fi extrădată, grație statutului de refugiat politic.

„Documentele depuse în instanţă demonstrează că am statutul de refugiat din motiv politice. Sunt două etape în care se dă acest statut. Mă bucur de toate drepturile cetăţenilor costaricani, dar nu am voie să plec din Costa Rica. Am obligaţia faţă de statul care mi-a oferit protecţie până când demonstrez că în România lucrurile nu se rezolvă în sens pozitiv”, a spus Elena Udrea, potrivit România TV.