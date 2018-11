Nu le vom da numele și nu vom da niciun alt detaliu despre ei care i-ar putea face recunoscuţi. Vă spunem doar ce povestesc despre perioada de consumator de droguri, o etapă din viață care i-a marcat, dar cu care, într-o zi, au decis să lupte.

Poveştile lor pot fi adevărate lecţii de viaţă pentru cei care, din curiozitate sau la îndemnul aşa-zişilor prieteni, sunt tentați să încerce. Nu pot uita cum, din cauza dependenței, au ajuns să vândă din casă pentru droguri, s-au înstrăinat de familii, și-au pierdut prietenii sau au avut halucinații care i-au împiedicat să mai iasă din casă.

„Drogatul vrea să stea în casă ca un liliac, să stingă becul”

Unul dintre tinerii care a avut de pătimit de pe urma consumului de droguri şi de etnobotanice are acum 32 de ani, dar spune că după consumul de droguri se simte ca la 50 de ani.

„Drogatul vrea să stea în casă ca un liliac, să stingă becul. Fiecare are starea lui. Altul se manifestă prin vorbire multă, prin agitaţie. Altul vrea să stea în pat, să fumeze, să îl ia… Centrul a fost o salvare pentru mine. Pentru că şi eu am vrut. M-am dus la mama şi am început să plâng, să-i zic că nu mai pot. Şi am ajuns la centru”, spune bărbatul de 32 de ani.

Fostul consumator de droguri le dă un sfat tineri care ar vrea să încerce să vadă cum este după un drog: „Să nu se apuce de aşa ceva, strică toate relaţiile. Şi cu părinţii, şi cu prietenii, cu toată lumea. Mama nu mai avea încredere în mine, nu-mi mai lăsa bani pe mână pentru că-i dădeam pe droguri. Ce încredere să mai aibă dacă i-am luat DVD-ul, televizorul. Luam ce puteam şi vindeam tot”.

„Drogul te păcăleşte, te face să te simţi în lumea în care vrei tu”

Un alt fost consumator de droguri povestește că la început s-a distrat, dar, după o vreme, totul a devenit un coşmar.

„Am început să consum canabis în Olanda, pentru că era legal acolo. Când am revenit în România, după vreo doi ani, am început să cumpăr. Ilegal, evident, şi luam aproape zilnic. A durat câţiva ani. Încercam să scap de alte droguri şi mă gândeam că acestea sunt mai slabe. Dar îţi dau o dependenţă psihică, îţi fac la fel de rău ca heroina, pe care ţi-o injectezi şi îţi face rău fizic”.

Acum, spune că se bucură că a putut fi salvat: „Când luam droguri, aveam aşa o stare de relaxare, nu poate fi spusă în cuvinte, dar era doar de moment. Atunci, eşti în lumea în care vrei tu”.

„La droguri nu există prietenie, e ca o asociaţie”

Multe dintre poveştile foștilor consumatori de droguri seamănă între ele. Unii au avut puterea să se oprească și să ceară ajutor până nu e prea târziu. Este și cazul unui tânăr care, după ce a devenit dependent de heroină și metadonă, a trecut la etnobotanice.

„Când am început să consum etnobotanicele astea, eram dependent de metadonă, heroină. Mi-am zis că e momentul să mă potolesc. Însemna să mă opresc brusc, dar eu nu doream asta. Dar psihicul meu nu mai suporta ideea de a mă opri brusc dintr-un consum. Era dependenţa fizică, psihică”, povestește el acum, la scurt timp după ce a început tratamentul.

„Drogurile m-au distrus, nu puteam ieşi afară de teamă”

Un alt tânăr povestește că ajunsese cu consumul de droguri atât de departe încât avea halucinații și nu putea să mai iasă din casă de teamă că îl prind polițiștii.

„Obişnuiam să amestec heroina cu etnobotanicele şi mi le injectam direct în gât. Dar nu avea acelaşi efect ca atunci când consumam doar etnobotanicele. M-au distrus de cap! Vedeam miliţieni, stăteam ore întregi în faţa uşii şi nu puteam ieşi afară, de teamă să nu mă prindă şi să mă bage la închisoare”.

Mii de tineri vin pentru ajutor la centrele Agenţiei Antidrog

Potrivit ultimelor date ale Agenţiei Naţionale Antidrog, în 2017, instituţia a oferit servicii de asistență medicală, psihologică și socială pentru 2.936 de persoane consumatoare de droguri. Numărul acestora a fost puțin mai mic în 2016, când au fost înregistraţi în programele de asistenţă 2.893 de beneficiari.

Dintre cei admişi la tratament în centrele ANA în 2017, aproape două treimi (63,1%) sunt consumatori de canabis, 14,3% sunt consumatori de opiacee, iar 11,9% sunt consumatori de noi substanţe psihoactive. Celelalte persoanelor care au beneficiat de asistenţă erau consumatori de cocaină, stimulanţi, hipnotice și sedative, substanţe halucinogene, substanţe inhalante, alcool sau tutun.