Presa americană scrie că McCain i-a ales pe Barack Obama și George W. Bush – cei doi bărbați care l-au oprit în drumul său de a ajunge la Casa Albă – să țină discursuri la funeraliile sale și nu a dorit ca președintele Donald Trump să fie prezent.

Dacă aceste planuri se vor realiza, McCain va trimite un mesaj clar, final, către Trump, că nu este de acord cu comportamentul său, lucru pe care l-a spus de câte ori a avut ocazia atunci când trăia.

Se pare, așadar, că rivalitatea dintre senatorul de Arizona și președinte merge și dincolo de mormânt.

Iată câteva dintre cuvintele pe care le-a scris John McCain în ultimul său mesaj lăsat înainte de decesul său:

'Compatrioții mei americani, pe care i-am slujit cu recunoștință timp de 60 de ani, si mai ales compatrioții mei din Arizona,

„Vă mulțumesc că mi-ați dat privilegiul de a vă sluji și pentru o viață plină de satisfacții pe care această slujbă mi-a permis să o duc, fie că a fost vorba de uniforma militară sau de serviciul public. Am încercat să slujesc țara în mod onorabil, am făcut greșeli, dar sper că iubirea mea pentru America să cântărească mai mult decât acestea.

Am observat adesea că sunt cea mai norocoasă persoană de pe pământ, mă simt așa chiar și acum, pe măsură ce mă pregătesc de sfârșitul vieții mele. Mi-am iubit viața, toată, am avut destule experiențe, aventuri și prietenii pentru zece vieți satisfăcătoare și sunt foarte recunoscător. Ca și majoritatea oamenilor, am și regrete, dar nu aș schimba nicio zi din viața mea, fie că au fost vremuri bune sau rele, cu cea mai bună zi din viața celorlalți. […]

Am trăit și am murit mândru că sunt american. Suntem cetățeni ai celei mai mari republici din lume, o națiune a idealurilor, nu a sângelui și a pământului. Suntem binecuvântați și reprezentăm o binecuvântare pentru omenire atunci când susținem și promovăm acele idealuri atât acasă, cât și în lume. Am ajutat să eliberăm mai mulți oameni de tiranie și sărăcie decât oricând în istorie. Am dobândit mare bogăție și putere în acest proces.

Noi slăbim măreția noastră atunci când confundăm patriotismul nostru cu rivalitățile tribale care au semănat resentimente, ura și violență în toate colțurile globului. Noi o slăbim atunci când ne ascundem în spatele zidurilor, mai degrabă decât să le distrugem, atunci când ne îndoim de puterea idealurile noastre, mai degrabă decât să credem că ele sunt marea forță a schimbării așa cum au fost întotdeauna.

Suntem trei sute douăzeci și cinci de milioane de indivizi cu opinii proprii pe care le vociferăm. Ne contrazicem și concurăm între noi și uneori chiar ne distrugem în dezbaterile noastre dezastruoase, dar am avut întotdeauna mult mai multe în comun unul cu altul decât în contradictoriu. Dacă ne amintim doar acest lucru și ne acordăm reciproc prezumția că ne iubim cu toții țara, vom trece prin aceste vremuri provocatoare și vom ieși din mai puternici decât înainte. Întotdeauna o facem

„Acum zece ani, am avut privilegiul de a mă recunoaște înfrânt în alegerile pentru președinție. Vreau să-mi sfârșesc acest rămas-bun către voi exprimându-mi credința în americani, credință pe care am simțit-o atât de puternică în acea seară.

O simt în continuare cu putere,

Nu vă lăsați deznădăjduiți de dificultățile actuale, ci credeți mereu în promisiunea și măreția Americii, pentru că nimic nu este inevitabil aici. Americanii nu renunță niciodată, niciodată nu ne predăm, niciodată nu ne ascundem de istorie. Noi facem istoria

„Adio, americanii, Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să binecuvânteze America”.

Senatorul de Arizona John McCain a murit după ce a fost diagnosticat în vara anului 2017 cu glioblasfom, o formă galopantă de cancer pe creier. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2008 avea 81 de ani era considerat un erou al războiului din Vietnam, unde a fost prizonier timp de cinci ani.

Republicanul din Arizona a fost ales pentru prima oară în 1986 în parlament, ca fost pilot proaspăt pensionat al Marinei americane (US Navy), iar de atunci a fost reales în mod constant în forumul legislativ american, devenind unul dintre piloni în probleme de Apărării şi Politicii Externe.

Citește și: VIDEO / Primele imagini cu românul răpit în Libia, în luna iulie. Reacția MAE