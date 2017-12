Subsidiara din Ungaria a Microsoft este investigată de către compania-mamă în cadrul unui dosar de similar cu cel din România, scrie presa maghiară.

Reamintim, în țara noastră ”Dosarul Microsoft” s-a încheiat în 2016 cu mai multe condamnări pentru o serie de miniștri și oameni de afaceri, între care fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, Gheorghe Ștefan (”Pinalti”), Dorin Cocoș sau Dumitru Nicolae (”Niro”).

Între timp, unii dintre aceștia au fost eliberați, în vreme ce fostul ministru Gabriel Sandu i-a scris o plângere președintelui american Donald Trump în care denunță Microsoft, o serie de foști ambasadori, dar și oameni politici.

Licențe și consultanță plătite degeaba

Obiectul dosarului îl constituie achiziția unui număr de licențe pentru produse Microsoft, în anul 2003. Învestigatorii au constatat că un mare număr de licențe au fost plătite degeaba, la fel ca și un mare număr de ore de consultanță.

În sentința finală, instanța a dispus confiscarea de la făptași a 16 milioane de euro și 2 milioane de dolari. Până la începutul lunii septembrie, Fiscul nu recuperase decât un sfert din prejudiciu.

”Dosarul Microsoft 2”

Ei bine, acum există și un dosar ”Microsoft 2” în care sunt trimiși în judecată oamenii de afaceri Claudiu Florică și Dinu Pescariu, dar și Gabriel Sandu, din nou. Acum, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) investighează un prejudiciu de 51 de milioane de euro. Este vorba de prelungirea contractului cu Microsoft, în anul 2009.

În același dosar este vizat și un fost director al Microsoft România, Călin Tatomir.

Microsoft Ungaria, pe același calapod

Microsoft Ungaria a lucrat pe același calapod ca și filiala din România. Mai exact, Microsoft nu vinde direct licențele, iar subsidiarele locale din cele două țări sunt doar unele de suport și servicii.

Pentru vânzări de software, Microsoft folosește alte companii, numite LAR (Large Account Reseller – n.r.). Aceștia sunt parteneri externi ai Microsoft. În România, unul dintre aceștia erau Fujitsu-Siemens și D.Con-Net AG din Austria.

Microsoft investighează acum propria subsidiară din Ungaria. Gigantul american a delegat o echipă de investigatori care verifică, alături de o casă de avocatură, o serie de contracte ale subsidiarei din Ungaria cu statul.

De asemenea, 24h.hu scrie că gigantul american a reziliat contractele cu trei dintre cei cei mai mari patru parteneri din Ungaria, citând ”motive etice”.

Firmele în cauză sunt Humansoft Ltd, Racionet Ltd și Euro One Ltd, iar DailyNewsHungary notează că acestea au vândut produse către instituții ale statului maghiar în valoare de zeci de milioane de euro.

Lucrurile devin și mai interesante: luna trecută Viktor Sagyibó, fost șef al Microsoft Ungaria a fost numit comisar de stat, însărcinat cu controlul tuturor proiectelor locale și pe fonduri europene. De asemenea, el a condus înainte de numire, timp de două săptămâni, și 4iG Nyrt, companie care deține Humansoft. Or, Humansoft este unul dintre partenerii maghiari cărora Microsoft le-a sistat contractele, scrie Budapest Business Journal.

Potrivit legislației din SUA, companiile americane trebuie să raporteze practicile incorecte realizate de către subsidiarele lor din alte țări atunci când încearcă să obțină contracte publice. Mai exact, nu au voie să ofere mită. Aceasta este cauza pentru care autoritățile din SUA investighează Uber în privința unor spăgi acordate în Asia.