Ministrul Agriculturii, Petre Daea a declarat că virusul pestei porcine „nu vine călare pe bicicletă' a spus oficialul într-o emisiune la Antena 3.

„Este o dificultate de combatere. Pentru că în momentul în care a intrat un asemenea virus într-o zonă, aici nu ştii, aici nu intră pe graniţă cu paşaportul ca să-l controlezi sau vine virusul călare pe bicicletă şi spune alo, stai puţin că noi am dormit aici, iar noi România ne-am apărat prin măsuri preventive timp de cinci ani”, a spus Petre Daea.

„Virusul acesta a măturat 16 ţări ale lumii, a luat-o de la Belarus, Rusia, Ucraina, Moldova, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Cehia, Ungaria, a ajuns şi în China, a fost şi în Portugalia care a scăpat de virus după 14 ani, Spania după 30, iar în Sardinia nici acum după 41 de ani. Este un virus extrem de periculos. N-ai vaccin, pentru că nu creează anticorpi şi nu poti să-i faci vaccin, nu are tratament pentru că nu poţi să scoţi animalul din boală sau să-i salvezi viaţa. Moartea animalului este sigură şi fară tratament”, a adăugat ministrul Agriculturii, arată Mediafax.

De asemenea, Petre Daea a mai adăugat că au fost cinci şedinţe ale Comitetului de Urgenţă, s-au purtat discuţii la nivelul Guvernului şi s-au luat măsuri pentru stoparea răspândirii virusului de pestă porcină africană.

„Cinci şedinţe am avut, dacă vreţi vă spun şi datele, acestor Comitete de Urgenţă. Am avut discuţii în Guvernul României, am luat măsuri, am modificat acte normative, a se vedea Hotărârea 830 modificată, a se vedea Ordonanţa de Urgenţă privind posibilitatea deschiderii vânătorii în zona de frontieră. Am realizat modificări pe Hotărârea de Guvern 830, păi noi n-am stat cu mâinile în sân, domnule!”, a explicat Petre Daea.