„România nu poate să trateze pacientul care are arsuri mai mari de 50% din suprafața corpului. Aceasta este părerea mea, că nu se poate trata în România în condiții de maximă siguranță și în condițiile în care se afla acest pacient”, a afirmat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Braşov, că a trecut prin momente de „nervozitate, de emoţie” şi a recunoscut că chiar a şi plâns până a fost rezolvată procedura de transfer la un spital din Belgia a tânărului din Piatra Neamţ, cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului în urma exploziei la un bloc care a avut loc miercuri.

”Acest pacient este în drum spre Belgia, spre spitalul cu care de miercuri seara am luat legătura, continuând discuţiile cu ei în timpul nopţii şi sperăm că va fi bine. Este o şansă pe care eu cred că trebuie să o aibă fiecare pacient în această situaţie. În România, în acest moment, aşa cum am declarat, există 11 paturi funcţionale de mari arşi. Fizic, ar putea exista mai multe paturi, care în acest moment sunt ocupate şi nu putem da la o parte pe cineva. De ce am ales această soluţie? Pentru că gradul de arsură este foarte mare şi atunci a trebuit să-l transferăm în străinătate. Este vorba de arsuri pe suprafaţe mai mari de 50%, şi, este părerea mea că nu se pot trata la noi în condiţii de maximă siguranţă, şi în condiţiile în care era pacientul. Avea arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, era într-o situaţie foarte, foarte gravă. Miercuri, la ora 14,30, în urma analizelor spuneau că nu poate fi transferat. A fost dus la Iaşi, a fost operat, a fost o perioadă de aşteptare pentru că, momentul transferului îl deţin medicii, iar ca să poată fi transferat trebuie stabilizat”, a afirmat ministrul Sorina Pintea.

Declarațiile ministrului vin la 3 ani după incendiul din clubul Colectiv în urma căruia 64 de persoane și-au pierdut viața din cauza arsurilor sau din cauza infecțiilor luate din spitalele unde le-au fost tratate arsurile.

Singura soluție realistă pentru marii arși rămâne, în acest moment, transferul la spitale din străinătate. Acesta este și unul dintre puținele lucruri care s-au schimbat după Colectiv: atitudinea față de ei. Anul acesta, Sorina Pintea a aprobat rapid, în câteva cazuri foarte grave, transferul în afara țării.

Citește și: EXCLUSIV/ Regina blănurilor îşi prezintă regatul! Imagini în premieră din atelierul Florei Năstase! | VIDEO