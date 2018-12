Înainte de a-i curma viața, femeia i-ar fi spus fetiței sale că „ne vom vedea în Rai”. Potrivit procurorilor, Carly Ann Harris și-ar fi premeditat fapta deoarece a pus trupul neînsuflețit al copilei pe o masă și apoi l-a incendiat.

Mother, 38, told daughter, four, '''you're going to see the angels" before drowning her in a bath and setting fire to her body on a coffee table in the garden'

Carly Ann Harris, 38, accused of drowning four-year-old daughter in the bath

