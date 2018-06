Sistemele de canalizare ale oraşului au fost depăşite de cantitatea mare de precipitaţii căzute, aşa că autorităţile locale au decis să restricţioneze circulaţie pe mai multe străzi şi bulevarde din oraş. “Record istoric de ploaie de 20 de ani cu inundatie la Iaşi in Pacurari. 6 benzi acoperite de apa plus alveole autobuze, plus trotuare”, scrie un ieşean care a publicat pe Facebook imaginile prăpădului, potrivit Observator.tv.

Furtuna aproape că a paralizat întreg oraşul. În anumite zone, pompele de evacuare a apelor pluviale au fost pornite abia după expirarea averizărilor de cod galebn şi portocaliu de ploi, scrie ziaruldeiasi.ro

Citește și

EXCLUSIV. Jandarmi şi silvicultori, atacaţi de hoții de lemne în Bistriţa-Năsăud. Detalii uluitoare din pădurile României