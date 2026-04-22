Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, în ciuda armistițiului anunțat de Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea pe termen nelimitat a armistițiului cu Iranul pentru a permite continuarea negocierilor de pace, informează Reuters.

Decizia a fost comunicată miercuri, însă nu este clar dacă Iranul sau Israelul, aliatul Statelor Unite în conflictul de două luni, vor accepta acest armistițiu.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, președintele american a precizat că SUA au răspuns pozitiv cererii mediatorilor din Pakistan „de a suspenda atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestora vor putea veni cu o propunere unificată… și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”.

Cu toate acestea, Trump a subliniat că blocada maritimă impusă Iranului de Marina SUA va rămâne în vigoare, o măsură considerată de Teheran un act de război.

Cum a reacționat Iranul la anunțul lui Trump privind armistițiul

Autoritățile iraniene nu au oferit o declarație oficială imediată, însă mass-media de stat și oficialii de rang înalt au exprimat scepticism față de anunțul liderului american.

Agenția de știri Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției Islamice, a transmis că Iranul nu a cerut o prelungire a armistițiului și a reiterat amenințările de a sparge blocada maritimă.

Mohammad Baqer Qalibaf, președintele parlamentului iranian și consilier al principalului negociator al Teheranului, a declarat că mesajul lui Trump „are o greutate redusă” și l-a catalogat drept o potențială „strategie”.

SUA ar putea relua bombardamenele dacă nu ajunge la o înțelgere cu Iranul

Potrivit CNN, președintele american a declarat, într-un interviu televizat acordat marți, că este pregătit să reia bombardamentele asupra Iranului dacă nu se ajunge la o înțelegere până miercuri seara, termenul limită stabilit pentru prelungirea armistițiului.