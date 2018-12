„Era micuţă, încăpea în palmă…şi Carla la fel era şi hai am zis hai să fiţi voi două surori! Ştii ce am observat la Molly? Că e o pisică tupeistă! E o pisică tupeistă! Dacă eu ii fac aşa, şi ea face aşa! Nu e deloc răbdătoare! Când îi dăm de mâncare, se duce in faţa uşii de la balcon şi miaună şi ne trage o labă!”, a spus Paula Chirilă la Antena Stars.

„La mine la 6 fix când dormeam cu ea, venea şi mă trezea…Nu prea suportă să stea singură în casă, vine mereu şi stă cu tine. Dacă e maică-mea, vine şi stă cu ea şi pune o lăbuţă pe ea, pune prima lăbuţă, apoi pe a doua, apoi se caţără, apoi se urcă pe ea”, a mai spus Paula Chirilă.

Anul trecut, prezentatoare TV a divorțat de soțul ei, Marius Aciu, duoă 12 ani de căsnicie. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni de dragul fiicei lor de 9 ani.

