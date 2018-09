„Eu când am ajuns în 1987, la cabinet, erau ușile la intrare de sticlă, erau jumătate din ele sparte, cu carton, nu aveam apă, aveam un robinet în curte în clădire, nu aveam apă decât pe jos la subsol că ce curgea din acoperiș, lemne nu aveam, era o singură camera consultăm cu mănuși și paltonul pe mine”, a afirmat Cătălin Petrencic, medic de familie.

În 2006, în timpul unor inundații catastrofale, apele au inundat trei sate, printre care și Mânăstirea. Cabinetul medical a fost inundat.

„Că să ajung să-mi iau restul lucrurilor am folosit o barcă a armatei. Aveam nevoie de documente de fișe, și le am luat cu barcă le-am dus într-un spațiu al primăriei. Într-o cameră de 3 pe 3 aveam domiciliul, într-o camera de 3 pe 3 consultăm făceam vaccinuri, într-o camera de 2 pe 1 am pus o măsură și un aragaz și mâncam, iar fișierul cu fișele erau în grupul sanitar”, a mai spus Cătălin Petrencic.

A făcut credit pentru un cabinet medical nou. Între timp, a terminat și ratele la bancă

Dar cabinetul lui nu mai îndeplinea condițiile igienico-sanitare și a fost închis. Medicul a construit un altul, cu bani împrumutați din bancă.

A vrut să facă un credit de nevoi personale, dar a fost refuzat de 4 bănci. A cincea încercare a fost cu noroc. Și-a construit aici o casă și un cabinet medical dotat cu toată aparatura necesară.

„Am EKG, testere, trusa chirurgie…masă ginecologică', precizează Cătălin Petrencic, medic de familie.

Medicul de familie a returnat banii băncii în urmă cu două luni.

România are un mare deficit de medici.

