Previziuni Urania pentru perioada 17 – 23 martie 2018. Luna Nouă în Pești, Soarele va intra în zodia Berbecului, Echinocțiul de primăvară.



Berbec

Pe 17 martie, nativii vor simți nevoia să se odihnească, să se extragă din tumultul vieții de fiecare zi și să se izoleze de factorii de stres cotidieni. În această zi, la ora 15:11‘, va avea loc Luna Nouă în Pești, ceea ce îi va aduce în situația de a evalua sau reevalua o ipostază afectiv. Unii vor dori să afle dacă ceea ce simt ei pentru o persoană sau atașamentul față de o idee, un proiect, o situație în evoluție este legitimă, are vreun rost sau dacă, la capătul acestui drum, există premisa vreunui câștig material, moral, social. Moment al unor posibile concesii sau slăbiciuni sufletești de scurtă durată. Între 17 martie, după ora 20:57‘, și începutul zilei de 19 martie, sectorul vieții personale se încarcă cu influențe astrale. Zodia Berbecului va fi tranzitată de patru planete care vor imprima o dinamică specială casei I a acestor nativi. Aceștia se vor simți plini de energie, se vor mobiliza repede, se vor entuziasma ori de câte ori vor fi solicitați să se alăture unui grup de inițiativă pentru că, astfel, cred ei, își vor putea etala un talent, vor putea demonstra nivelul pregătirii lor teoretice sau practice, își vor lărgi orizontul de cunoaștere prin experiențe noi și, în general, își vor dori să trăiască aventuri și situații de viață incitante. Între 19 martie, după ora 03:07‘, și dimineața zilei de 22 martie, nemulțumiri sau îngrijorări din cauza unor evenimente dezavantajante în plan financiar/salarial. Pe 20 martie, la ora 18:16‘, Soarele va intra în zodia Berbecului, și astfel va aduce un impuls astral esențial pentru următoarele treizeci de zile cât va dura tranzitul acestui astru prin zodia lor natală. Moment bun pentru recuperare fizică, vindecare și reechilibrare psihică. Între 22 martie, după ora 07:30‘, și 23 martie, discuții plăcute, vești, informații și schimb de opinii interesant. Posibile scurte deplasări de agrement.

Taur

Pe 17 martie, întâlniri plăcute cu persoane dragi, cu prieteni vechi; stare de spirit destinsă, seri agreabile, vizite plăcute, conversații inteligente cu apropiații lor. În această zi, la ora 15:11‘, va avea loc Luna Nouă în Pești ceea ce va spori intensitatea sentimentelor nutrite de nativi față de persoanele de care le-a fost dor, de al căror sprijin moral simt nevoia, a căror prezentă îi încurajează. Între 17 martie, după ora 20:57‘, și începutul zilei de 19 martie, univers interior tulburat de gândurile și evenimentele care se suprapun și-l solicită pe Taur. Acesta, destul de agitat, nu-și află liniștea, nu are somn, se enervează. Nervozitatea și disfuncțiile organice pe fond neuro-vegetativ îi pot aduce în situația de a avea tulburări de vedere, de auz, de gândire, de învățare provocate nu doar de un psihic încercat ci și de disfuncțiile circulație cerebrale și a activității sistemului nervos central. Între 19 martie, după ora 03:07‘, și dimineața zilei de 22 martie, etapă mai calmă, spirit mai împăcat, organism care funcționează mai temperat. Pe 20 martie, la ora 18:16‘, Soarele va intra în zodia Berbecului, și va aduce un accent în plus, destul de important, pentru fiziologia și starea de sănătate a organelor localizate în zona anatomică a capului, dintre care cel mai important este sistemul nervos central. Tulburări de comportament stârnite de posibilele excese care vor pune la încercare procesele logice care stau la baza rațiunii, logicii, cunoașterii, învățării. Între 22 martie, după ora 07:30‘, și 23 martie, discuții despre bani, venituri; consultări salariale, plus de informații pentru lămuriri necesare. Lumea reprezentărilor superioare de viață și societate va fi pusă la încercare de cele șaisprezece cuadraturi care se vor forma pe axa caselor IX/XII, sporind astfel riscul unor reacții profund subiective, pătimașe, mai puțin controlate.

Gemeni

Pe 17 martie, posibil succes monden, spor de notorietate, premiu, distincție, laude și aplauze, simpatie a publicului, ipostaze de care s-ar putea bucura cei care au meserii care se desfășoară în fața publicului: profesori, avocați, ziariști, actori, cântăreți, artiști din toate genurile de creație și interpretare, oameni ai spectacolului. În această zi, la ora 15:11‘, Luna Nouă în Pești ar putea instaura începutul unei perioade în care se vor bucura de prețuirea și admirația unor personalități, vedete, lideri. Între 17 martie, după ora 20:57‘, și începutul zilei de 19 martie, numeroase contacte umane. Este adevărat că unele persoane vor fi insistente, solicitând frecvent ajutorul Gemenilor dar nici nativii nu se vor eschiva, ba chiar vor găsi o adevărată plăcere (poate din orgoliu și vanitate) în a acționa pe principiul „iată, că fără mine nu se poate!”. Între 19 martie, după ora 03:07‘, și dimineața zilei de 22 martie, dorință de a se odihni și de a nu mai participa la tot felul de activități care le mănâncă timpul liber, răbdarea și sănătatea. Pe 20 martie, la ora 18:16‘, Soarele va intra în zodia Berbecului și, timp de o lună de zile, el își va pune amprenta puternică asupra relațiilor Gemenilor cu prietenii. Pentru moment va fi vorba de întâlniri și conversații ori chiar de o stare de bine, de plăceri împărtășite cu aceia. Între 22 martie, după ora 07:30‘, și 23 martie, Gemenii vor redeveni veseli, simpatici, optimiști, plini de fantezie, vădind un exemplar fel de a se „descurca în viață” și de a găsi rezolvare la cele mai complicate situații și conjuncturi. Rămâne activă și dificilă casa a VIII-a unde se află patru posturi astrale în tranzit prin Capricorn ce primesc numeroase aspecte disonante dinspre casa a XI-a a prietenilor. În acest context, un sfat necesar: Gemenii nu trebuie să asculte de sfatul celor care pretind că le sunt prieteni.

Rac

Pe 17 martie, speranța, proiecții ale unor gânduri înalte. Racii își fac planuri de viitor dar totul rămâne relativ neclar, chestiunile importante fiind abordate „în mare”, în general, fără spirit practic. Și totuși, în preajma acestei zile, când va avea loc Luna Nouă în Pești, Racii ar putea să intre, mai repede decât se așteaptă, în febra pregătirilor referitoare la un proiect de viață personală sau profesională. Între 17 martie, după ora 20:57‘, și începutul zilei de 19 martie, casa rolului social și a imaginii publice este bântuită de controverse și dispute. Nu toată lumea care are funcție și responsabilități va rămâne neatinsă de aripa contestărilor și comentariilor critice. Unii vor fi nevoiți să se concentreze și să se înarmeze cu răbdare și înțelepciune pentru a avea tăria de caracter necesară depășirii acestui moment delicat sau poate, chiar, brutal. Riscul va veni de la incapacitatea lor de a face față presiunilor morale și să prefere, cedând, să tacă și să se retragă „în carapacea” lor de tăcere și izolare. Între 19 martie, după ora 03:07‘, și dimineața zilei de 22 martie, atitudinea unora dintre nativi față de prietenii și cunoscuții lor nu va fi ostilă ci reținută și discretă ori prudentă. Pe 20 martie, la ora 18:16‘, Soarele va intra în zodia Berbecului și va accentua, în următoarele treizeci de zile, dificultățile legate de păstrarea neștirbită a imaginii și autorității profesionale. Între 22 martie, după ora 07:30‘, și 23 martie, „dialoguri interioare”. Nota generală a săptămânii va fi dată de cele opt posturi astrale care vor realiza între ele nu mai puțin de șaisprezece cuadraturi alcătuind un complicat careu în T, implicând, în afara casei a X-a de care am vorbit deja și casa a VII-a a relațiilor parteneriale, introducând, în cazul unor secvențe dure, radicale și ostile, pe fondul unor conflicte, anchete, procese, litigii de orice natură.

Leu

Pe 17 martie, planuri, mai bine zis vise, proiecte frumoase dar nerealiste legate de felul în care ar putea folosi o sumă de bani pe care urmează să o primească sau ce câștiguri le-ar putea reveni dacă s-ar materializa unul din planurile lor de viață. În această zi, la ora 15:11‘, va avea loc Luna Nouă în Pești care ar putea introduce o notă aparte în acest basm frumos al posibilităților: o promisiune sau niște pași concreți făcuți pe drumul punerii în practică a dorințelor lor îi vor întrerupe, pentru moment, pragmatismul și obiectivitatea lor proverbială. Între 17 martie, după ora 20:57‘, și începutul zilei de 19 martie, Leii vor reveni la starea de spirit care li se potrivește mult mai bine: vor deveni clari, categorici, imperativi, determinași, ambițioși și hotărâți să mute munții. Posibilitate de a forța ușile care nu li se deschid. Combativitatea lor va atinge cote alarmante mai ales dacă este vorba de nativi tineri și ambițioși care nu au timp să aștepte sau să se piardă în soluții modeste, în ideea că trebuie să capete experiență, stare de spirit care se va consolida și va da specificul următoarelor treizeci de zile, în contextul intrării Soarelui în casa a IX-a, în ziua de 20 martie. Între 19 martie, după ora 03:07‘, și dimineața zilei de 22 martie, tenacitate și capacitate de a rezista la efort, la presiuni publice, la nevoia de a-și asuma sarcini profesionale majore sau riscante. Între 22 martie, după ora 07:30‘, și 23 martie, dialoguri mai ales sub aspectul consfătuirii și a consilierii cu unii prieteni. Intenția Leilor este de a-și verifica premisele și soluțiile în vederea alegerii celei mai potrivite formule. Rămâne apăsătoare și grevantă casa muncii unde tot felul de nemulțumiri provenind de la unele schimbări și inițiative organizatorice au darul de a-l „fierbe” sau, măcar de a-l „pune pe jar” pe câte un nativ.

Fecioară

Pe 17 martie, Fecioarele își vor face iluzia că pot rezolva o chestiune delicată prin cumsecădenie, concesie, amânare, cedare ceea ce se va dovedi a fi sau a nu fi așa, în acea zi, când va avea loc Luna Nouă în Pești care va produce revelații, intuiții sau măcar, ipostaze lămuritoare. Pe fond, o împăcare sau o ameliorare a unor tensiuni relaționale păgubitoare este posibilă dar o rezolvare totală este greu de realizat, acum. O audiere sau o depoziție a Fecioarelor, dacă va fi făcută cu onestitate, ar putea face lumină într-o anchetă sau într-un proces complicat. Între 17 martie, după ora 20:57‘, și începutul zilei de 19 martie, pentru unele persoane s-ar putea pune problema declanșării unei adevărate bătălii pentru avere, pe fondul unui proces de partaj, de succesiune, ieșire din indiviziune, plecare dintr-o firmă în calitate de acționar, acțiune revendicativă sau compensatorie. Între 19 martie, după ora 03:07‘, și dimineața zilei de 22 martie, gânduri și planuri concrete, modeste ca „deschidere spre viitor” legate, mai ales, de găsirea unei oportunități profesionale sau de consolidare a prezenței nativului într-un grup de studiu, de acțiune, de cercetare, etc. Pe 20 martie, la ora 18:16‘, Soarele va intra în zodia Berbecului și va patrona, timp de o lună de acum încolo, toate conflictele, demersurile și inițiativele (unele exagerate sau nejustificate!) născute din dorința de a câștiga, de a-și impune punctul de vedere sau interesul într-o chestiune de bani, beneficii sau avantaje materiale. Între 22 martie, după ora 07:30‘, și 23 martie, unele Fecioare s-ar putea afla în centrul atenției, pot face obiectul unor comentarii în public în presă sau în mediul profesional în care activează. Relații sentimentale precum și relațiile părinți/copii vor sta sub semnul stresului, indiferenței sau chiar al ostilității vădite.