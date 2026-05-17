Nou concept în magazinele Lidl

Lidl renunță la bine-cunoscutele promoții săptămânale de luni și joi și introduce un nou concept pentru zona produselor nonalimentare în toate magazinele sale.

Schimbarea a fost implementată deja în cele 3.271 de magazine Lidl din Germania și va fi aplicată în toate țările în care operează compania.

Șase zone tematice permanente

În locul ofertelor-surpriză care se schimbau săptămânal, Lidl va organiza produsele non-alimentare în șase mari „lumi tematice”, fiecare având un loc permanent în magazin.

Noua organizare ar urmări să ofere clienților o experiență de cumpărături mai clară și mai ușor de urmărit. Noile zone tematice vor include:

produse pentru bricolaj și grădină sub marca Parkside;

articole sport și timp liber sub brandul Crivit;

produse pentru bucătărie și casă sub marca Silvercrest;

articole pentru locuință sub brandul Livarno;

haine și accesorii Esmara;

produse pentru copii și jucării sub marca Lupilu.

Magazinele vor rămâne adaptate sezonului

Deși zonele tematice vor avea poziții fixe în magazine, Lidl va continua să adapteze spațiile în funcție de sezon. Astfel, primăvara va fi alocat mai mult spațiu produselor pentru grădinărit, iar în sezonul rece accentul se va muta pe textile și articole pentru casă.

Noua organizare va reduce și volumul de muncă pentru personalul magazinelor.

Pentru că produsele vor rămâne în aceleași zone, angajații nu vor mai fi nevoiți să reorganizeze constant raioanele non-food pentru fiecare campanie promoțională. Totuși, Lidl va păstra anumite coșuri speciale și afișe cu oferte limitate pentru produsele aflate temporar la reducere.

Clienții care nu mai găsesc în magazine anumite produse promoționale vor putea să le comande online prin intermediul magazinului digital al retailerului.

Recent, lanțul de supermarketuri Lidl a anunțat lansarea unui test în zece magazine din Olanda, unde produsele alimentare expirate sau nevândute vor fi colectate separat pentru a fi reutilizate. Dacă proiectul va avea succes, ar putea preveni irosirea a aproximativ 10 milioane de kilograme de alimente anual, echivalentul a peste 300 de camioane încărcate.

