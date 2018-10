"Rusia va fi nevoită să ţintească ţări din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu rază intermediară de acţiune, în cazul în care SUA vor să desfăşoare asemenea rachete". Este amenințarea făcută de președintele rus, Vladimir Putin. În plus, liderul de la Kremlin susține că instalaţiile americane de apărare antirachetă din România deţin rachete rachete de croazieră cu rază intermediară de acţiune - doar printr-o simplă actualizare a software-ului pe computer, relatează The Associated Press.