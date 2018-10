Iată cele mai importante reacții după această incredibilă performanță:

„Sunt mândru de băieții mei. Am avut emoții cu Liechtenstein. La pauză m-am relaxat. În momentul în care am semnat am spus că vom lua 12 puncte. Am găsit aici un grup valoros și unit. Au niște caractere extraordinare. E cea mai mare performanță pentru mine. Jucătorii se puteau califica și fără mine.

Am cerut permisiunea cluburilor să-mi mai lase jucătorii încă două ore pentru a ne bucura împreună. La cum arăta campania asta, cred că oriunde ar fi fost EURO, chiar și în Gibraltar, ar fi venit o mulțime de români după acești băieți. Am ținut special că Daniel Isăilă să fie lângă jucători prin videoconferință alături de noi”, a adăugat Rădoi.

Mirel Rădoi, selecționer România

„Vor fi peste Generația de Aur!”

„Jucătorii au fost serioși, au tratat meciul serios. Au muncit și au arătat că în România există talent. Cu speranță și cu muncă putem ajunge unde trebuie.

Meritul meu e unul singur: am crezut și voi crede în jucătorul român, care este talentat. Am crezut acum 9 ani și acum se văd roadele. Mă bucur că am investit. E cea mai mare realizare că am investit în tineri.

Trebuie să fim lângă ei. Ei sunt în prima linie și ne vor face fericiți. Ne vor scoate în stradă. Mă bucur că Ianis joacă fotbal. Îi place și mă bucur că face sport.

În rest, mă bucur pentru România. Mă face fericit când avem performanțe și că ne batem cu ceilalți. Sperăm să facem o figură frumoasă la turneul final. Orice e posibil acolo. Să fie în formă, să facă treabă bună. Or să fie peste Generația de Aur ca performanțe, am spus-o de doi ani încoace!

Va fi greu pentru Rădoi să facă lotul. Avem jucător foarte buni. Să meargă cu încredere la turneul final”

Gică Hagi, antrenor la Viitorul

„Am obţinut ce ne-am dorit de la început. Rămâne doar să ne bucurăm. Eu le-am spus părinţilor să-mi aducă steagul special de la Arad. Au venit de acasă să mă vadă. Este o seară magnifică pentru fotbalul românesc. Mă bucur că am făcut românii fericiţi.

Mergem să câştigăm meciuri la EURO, nu mergem să facem act de prezenţă. Sunt multe echipe foarte bune, dar şi noi suntem un grup unit. Am câştigat multe meciuri şi acest lucru ne-a dat încredere. Probabil vor veni foarte mulţi oameni să ne susţină în Italia”.

Dennis Man, jucător România Under 21

„Învăţam istoria la şcoală, dar azi am scris-o. Nu le-am mai zis nimic colegilor în vestiar înainte de meci. După ce am văzut în seara asta, chiar nu mai am cuvinte. În timpul meciului mi s-a făcut pielea de găină, ceea ce este incredibil. Suntem mândri că suntem români! Prefer să nu dau declaraţii despre EURO acum, deocamdată ne bucurăm. De mâine ne gândim la EURO”.

Ionuț Radu, portar România Under 21